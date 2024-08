Na leteckej základni NATO pri nemeckom meste Geilenkirchen zrušili zvýšenú pohotovosť

NATO (Zdroj: Getty Images)

Na základni dočasne vyhlásili druhý najvyšší bezpečnostný stupeň Charlie, ktorý v žargóne NATO znamená, že došlo k incidentu alebo sú k dispozícii informácie o možnom teroristickom útoku proti Aliancii. K povahe hrozby sa hovorca odmietol vyjadriť. Poprel však špekulácie o možných preletoch dronov nad základňou. Zároveň zdôraznil, že nie je dôvod na obavy a zvýšenie stupňa ohrozenia bolo čisto preventívnym opatrením na zabezpečenie kontinuity kľúčových činností. Dodal však, že prijatie takéhoto opatrenia je nezvyčajné a na základni sa k nemu už roky neprikročilo.

Letecká doprava prerušená nebola

V rámci preventívnych opatrení poslali domov väčšinu z približne 1600 zamestnancov. Letecká doprava prerušená nebola. Na základni pri Geilenkirchene je umiestnených 14 lietadiel vybavených systémom včasnej výstrahy AWACS. Minulý týždeň vyhlásili na vojenských základniach v Nemecku zvýšenú pohotovosť po tom, ako boli na dvoch miestach objavené poškodené ploty v blízkosti zdrojov pitnej vody, čo vyvolalo obavy z možnej sabotáže. Následné vyšetrovanie to však nepotvrdilo. Podľa DPA nič nenasvedčuje tomu, že by zvýšená pohotovosť v Geilenkirchene súvisela s týmito udalosťami.