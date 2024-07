Putin nemôže vyhrať: Ruský nacionalista má v tom jasno! Predpovedá občiansku vojnu

Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Anton Vaganov/Pool Photo via AP)

Ruská útočná vojna na Ukrajine trvá už viac ako dva roky. Len nedávno Vladimir Putin nastolil perspektívu možných mierových rozhovorov. Na oplátku požadoval, aby Ukrajina odovzdala územia okupované Ruskom. Ruský nacionalista verí, že táto ponuka na rokovanie nie je len tak na parádu. Je si istý, že Rusko chce zmraziť vojnu na Ukrajine.

Maxim Kalašnikov vo videu na Telegrame hovorí, že Rusko nemôže vyhrať vojnu "Cítim v duši, že (vojna) by mohla skončiť niekde pri severnom Kaukaze. Nemáme dosť vojakov... dokonca posielame na front zranených vojakov," povedal ruský nacionalista do kamery. "Toto je desivý problém. Je jasné, že momentálne prebieha boj o zmrazenie konfliktu. Je jasné, že Moskva vidí, že nemôže vyhrať. Teraz všetci hovoria o prímerí, áno?"

Ruský nacionalista kritizuje obrovské straty vo vojne na Ukrajine

Kalašnikov už v minulosti ostro kritizoval kroky Ruska. Vladimir Putin podľa neho akceptuje príliš veľa strát. Kalašnikov sa obáva, že Rusko prehrá vojnu na Ukrajine a že to môže viesť k prevratu a občianskej vojne. Podľa ukrajinského ministerstva obrany Putin od začiatku vojny stratil na bojisku viac ako 565 600 vojakov. Tieto čísla však nemožno nezávisle overiť.

Spolu s Igorom Girkinom založil Kalašnikov v apríli 2023 „Klub nahnevaných patriotov“. Girkina teraz odsúdili za urážku a kritiku Vladimira Putina.