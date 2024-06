Varovné nápisy a žiaden plot: DETAILY tragédie v Chorvátsku, granát malo dieťa hádzať o cestu, vedel otec o tom?!

Areál vojenského cvičiska je riadne označený niekoľkými varovnými tabuľami, plot ale chýba (Zdroj: Dnevnik.hr)

OBROVAC/PRAHA – Prípad českej rodiny otriasol celým Chorvátskom. Smrť deväťročného chlapca a ťažké zranenia dvoch žien sa stále pre verejnosť zdajú nepochopiteľné. Celá rodina mala do vojenského areálu vojsť vedome a dobrovoľne, pri tankoch sa fotili a granát, ktorý vzal chlapcovi život mal nájsť v kríkoch.

Podľa policajného prefekta z oblasti Šibenik-Knin Marka Jeliča sa na mieste nachádzajú viditeľné tabule v angličtine ako aj chorvátčine, dokonca aj s dňami, kedy na mieste prebieha cvičenie. Pre chorvátsky web uviedol, že stále nerozumie, ako niekto môže chytať granáty vo vojenskom priestore. Podľa portálu Danas.hr dokonca Česi aktuálne neváhajú a na vojenské cvičisko sa vybrali ďalšie desiatky turistov, medzi nimi aj motorkári. Na otázku reportéra jeden z motorkárov uviedol, že na miesto sa rozhodol ísť na vlastné nebezpečenstvo.

Chorvátsky denník Jutarnji list uviedol, že česká rodina navštívila vojenský priestor Josipa Markiča s cieľom odfotiť sa s vojenskými objektmi. Ako uviedol chorvátsky zdroj, mali zbierať aj vojenský materiál ako sú nábojnice. Podľa miestnych obyvateľov ale cvičisko nie je ohraničené plotom, iba časť, kde sa nachádza strelnica. Miestni ale miesto dobre poznajú, a už 70 rokov tam žijú údajne „bez problémov“, preto doteraz nevideli dôvod na oplotenie. „Oplotiť sa dá samozrejme všetko, ale je otázka, koľko to bude stáť a aký to má zmysel,“ dodal prefekt. Po každej streľbe sa na mieste vykonáva čistenie priestoru, no podľa odborníkov nie je možné odstrániť všetky náboje a granáty.

46-ročný Čech, ktorý synovi dovolil vziať si granát z cvičiska má byť údajne jeho otec. Iné zdroje ale uviedli, že otec o granáte vôbec nevedel. Polícia podozrivého vypočula a vyšetrovanie bude pokračovať v Českej republike, upresnila prokuratúra v Zadare. Je obvinený zo všeobecného ohrozenia. Podľa CNN Prima News mal počas poruchy na jednom z vozidiel chlapec s granátom manipulovať a dokonca si ho hádzať o cestu. Túto informáciu ale chorvátske média neuviedli. Tragická udalosť sa stala v stredu neďaleko mesta Obrovac.