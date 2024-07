Tragédia v Rakúsku! Pri nehode zomrel motorkár zo Slovenska, jeho manželka je ťažko zranená

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Vážna nehoda sa stala okolo 09.30 h na ceste B97. Neďaleko mestečka St. Georgen am Kreischberg dostala motorka riadená 56-ročným Slovákom na mokrej vozovke šmyk a narazila do ľavej strany protiidúceho auta a následne do ďalšieho vozidla.

archívne video

Nepoučiteľného motorkára naháňala policajná hliadka v Krásne nad Kysucou (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)

Slovák utrpel pri nehode smrteľné zranenia, jeho manželku po poskytnutí prvej pomoci previezol záchranársky vrtuľník vo vážnom stave do nemocnice v Klagenfurte. Vodiči dvoch áut — obaja z Viedne — vyviazli z nehody bez zranení.