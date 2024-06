MIMORIADNE Šokujúci zvrat v prípade smrti českého dieťaťa v Chorvátsku: Rodina mu dovolila vziať do auta granát!

Rodina z Českej republiky sa vracala pravdepodobne z dovolenky a auto zaparkovali pri ceste (Zdroj: dnevnik TV)

Podľa kriminalistov muž dopustil, aby dieťa odnieslo do ich auta výbušné zariadenie nájdené na označenom vojenskom cvičisku. Dieťa ho následne priviedlo k explózii pri neplánovanej zastávke pre poruchu vozidla. Podozrivým z trestného činu proti všeobecnej bezpečnosti je 46-ročný Čech, informovala polícia v Zadare.

V stredu 19. júna mali s rodinou a priateľmi navštíviť dohodnutý zájazd do širšej oblasti Kninu. Na tomto mieste muž nedodržal viditeľne vystavené písomné varovania v chorvátčine ako aj v angličtine a vstúpili do vyznačeného nebezpečného priestoru vojenského cvičiska. Tu však ľahkomyseľnosť muža a rodiny nekončí. Dieťaťu dokonca dovolili vziať si nájdené výbušné zariadenie so sebou do auta.

O pár hodín neskôr, keď museli s autami zastaviť pre neplánovanú poruchu vozidla, dieťa aktivovalo výbušné zariadenie. V dôsledku silného výbuchu bolo 9-ročné dieťa na mieste mŕtve, dve ženy utrpeli ťažké zranenia, jedna z nich je hospitalizovaná na jednotke intenzívnej starostlivosti, druhá žena utrpela vážne zranenie oka. Muž prežil výbuch iba s ľahkými zraneniami. Prvá časť vyšetrovania prebehla na mieste, kde s autami zastali v oblasti Bilišani, druhú vykonala polícia v spomínanej oblasti Kninu.

Zadržanie českého občana v súvislosti s výbuchom potvrdil aj hovorca českého ministerstva zahraničia Daniel Drake. "S ohľadom na skutočnosť, že pri incidente zomrelo dieťa, nebudeme poskytovať žiadne informácie. Náš zastupiteľský úrad je v kontakte so všetkými relevantnými inštitútciami," dodal.