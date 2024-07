Razia na mieste tragédie v Chorvátsku, kde zabil granát české dieťa: FOTO Slováci prichytení medzi mínami

(Zdroj: Repro foto YouTube/MORH Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Getty Images)

Tragédia sa odohrala 19. júna. Deväťročné dieťa z Českej republiky zahynulo pri výbuchu auta na cestnom odpočívadle neďaleko chorvátskeho Zadaru. Chorvátska polícia 46-ročného Čecha, otca chlapca, viní z toho, že pri vstupe do označeného nebezpečného priestoru vojenského cvičiska v oblasti Kninu nerešpektoval viditeľné varovné upozornenia v chorvátskom i anglickom jazyku. Naopak, spolu s dieťaťom do tohto priestoru zámerne a ľahkovážne vstúpil a dovolil dieťaťu, aby so sebou vzalo nájdené výbušné zariadenie, ktoré následne podozrivý Čech osobne umiestnil do svojho vozidla, píše Jutarnji.

Chorvátska televízna stanica RTL Televizija informovala, že sa 46-ročný muž dokonca so spomenutým granátom odfotografoval. Podozrivý krátko po tom zastavil vozidlo v dôsledku poruchy. Dieťa vtedy granát údajne vybralo z auta, zariadenie sa aktivovalo a pri výbuchu prišiel o život deväťročný chlapec, kým dve ženy utrpeli ťažšie a jeden muž ľahšie zranenia.

Ako je možné, že sa civilisti s dieťaťom dostali k výbušninám z vojenského cvičiska, sa snažili redaktori z chorvátskeho denníka Slobodna Dalmacija objasniť na ministerstve obrany. V ich reakcii, ako aj v predchádzajúcich oznámeniach pre verejnosť sa uvádzalo, že cvičisko sa čistí po každom vojenskom cvičení a je tam šesť tabúľ s výstrahami v chorvátčine a angličtine. Vzhľadom na tragický zvrat udalostí uviedli, že budú posilnené bezpečnostné opatrenia a všetky plánované výcvikové aktivity budú odložené. Oznámili to osem dní po chlapcovej smrti na následky strelného poranenia.

Nikto prichádzajúcich na vojenské cvičisko nekontroluje

Z redakcie Slobodnej Dalmacije sa rozhodli ísť vojenské cvičisko preskúmať, aké sú bezpečnostné opatrenia po tragédii. Popisujú, že z Ulice Domovino rata v Knine odbočili do Dinarskej ulice a zastavili sa na križovatke dvoch ciest. Naľavo bol chodník s tabuľou, že vedie na cestu do Dinara a Horský dom Brezovac a napravo stúpala oveľa širšia makadamová cesta. Dole na tej širšej ceste je umiestnená menšia tabuľa, ktorá informuje, že hore vedie cyklistický chodník, a vedľa nej je veľká tabuľa s nápismi chránená sklom.

"Práve keď sme začali čítať značku, po poľnej ceste okolo nás prebehlo auto. Malo českú e videnčnú značku a vo vnútri sedeli štyria ľudia. Pre rýchlosť, akou išli, sme si mysleli, že ho prenasleduje armáda alebo polícia, ak turisti porušili zákaz priblíženia sa k areálu. Ale nikto za nimi nešiel," uvádza redakcia. Poukázali na tabuľu, podľa ktorej je možnosť civilného pohybu po cvičisku je rozdelená do troch kategórií: voľný, obmedzený a zakázaný.

Pre prvé dve kategórie bolo uvedené, že „vstup a pohyb civilných osôb na cvičisku je povolený“. Keď je v platnosti prvá možnosť, „voľný“, nevykonávajú sa žiadne vojenské aktivity a civilisti sa môžu voľne pohybovať a zdržiavať sa na cvičisku. Druhý, „obmedzený“, platí, keď na cvičisku prebiehajú vojenské aktivity alebo presuny vojsk - v tedy je možné naraziť na skupiny vojakov, prekážky, vozidlá a podobne. „Civilom je vstup na cvičisko povolený, je však povinné spomaliť a rešpektovať upozornenia vojakov,“ uvádzalo sa.

Tretia kategória „zakázaná“ platí pri bojovej streľbe a vtedy je akýkoľvek vstup na strelnicu zakázaný.„V prípade zdržiavania sa v areáli cvičiska je povinné ho okamžite opustiť,“ píše sa pri tretej kategórii. Redakcia si myslela, že ide o neaktuálne oznámenia vzhľadom na avizované prísnejšie bezpečnostné opatrenia a mimoriadnu kontrolu, pri ktorej pyrotechnici vykonajú dodatočnú obhliadku a odber vzoriek terénu. Nápisy boli v chorvátčine a angličtine. Z redakcie sa vybrali poľnou cestou smerom na cvičisko, pričom bola plná výmoľov a veľkých skál, ktorým sa treba na ceste vyhnúť.

Na ceste stretli Čecha aj auto plné Slovákov

Po kilometri a pol narazili na muža, ktorý opravoval motorku. Išlo o 33-ročného Vasiľa z Českých Budejovíc, ktorý cestoval sám na vlastnú päsť. "Počul som o vojenskom cvičisku, kde sa dá fotiť pri tanku, tak som sa vybral hore. Mal som menšiu poruchu, ale opravím si ju sám a pokračujem v ceste," povedal im. O tom, že by tam bol nejaký zákaz vstupu nevedel, ani ho nikto neupozornil, keď prišiel na cvičisko.

Neskôr okoli nich prešlo vozidlo so slovenskými poznávacími značkami z Čadce. V nútri sedeli štyria ľudia, pričom jeden zo Slovákov im cez okno ukázal zdvihnutý palec. Ako neskôr zistili, išlo o mladíkov vo veku okolo 20 rokov. " Cestujeme po okolí a vyšli sme na kopec, lebo sme počuli, že je to turisticky atraktívna lokalita. To sme ale nevedeli, že tam hore je vojenské cvičisko a tanky, lebo to nás až tak nezaujíma. Tak sme sa len trochu poprechádzali a vrátili sme sa dole. Rozmýšľali sme, že sa okúpeme pri vodopáde, ale voda je príliš studená," povedal im Andrej s tým, že žiadne zákazy ani vojakov, ktorí by dohliadali na vstup, nevideli .