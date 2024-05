MIMORIADNY ONLINE Situácia v Doneckej oblasti je krajne ťažká: EÚ bude musieť vrátiť Rusku, čo mu ukradla

Na snímke, ktorú zverejnila tlačová služba ruského ministerstva obrany v pondelok 20. mája 2024, ostreľovači ruskej armády menia svoju pozíciu smerom k ukrajinským jednotkám na neznámom mieste. (Zdroj: SITA/Tlačová služba ruského ministerstva obrany prostredníctvom agentúry AP)

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 818

6:30 Orli zmenili svoje migračné trasy vedúce cez Ukrajinu tak, aby sa vyhli oblastiam bojov. Niektoré miesta ich výskytu boli pravdepodobne vojnou zničené, uviedla stanica BBC s odvolaním sa na štúdiu britských a estónskych vedcov. Orli volaví cez Ukrajinu prelietajú každú jar na svojej ceste z Grécka či mokraďových oblastí v Južnom Sudáne do hniezdisk v Bielorusku.

Situácia v Doneckej oblasti je podľa Zelenského krajne ťažká, armáda manévruje

Najprudšie boje vedú ukrajinskí obrancovia momentálne na kramatorskom, kurachovskom a pokrovskom frontovom úseku, uviedol podľa agentúry Interfax-Ukrajina Zelenskyj vo svojom večernom videoposolstve. Ukrajinský generálny štáb uviedol, že boje pri Pokrovsku sú z celého frontu v súčasnosti najprudšie, ruské sily tu len za dnešok vykonali na 37 útokov.

"V niektorých oblastiach situácia vyžaduje manévrovanie našich jednotiek. Obranné sily prijímajú opatrenia na odrazenie nepriateľa a stabilizáciu situácie," uviedol štáb bez bližších podrobností vo svojej pravidelnej zvodke.

Oproti tomu v Charkovskej oblasti, kde ruské sily začiatkom mája otvorili nový úsek frontu, dosiahli ukrajinské jednotky podľa Zelenského "hmatateľné výsledky" a darí sa im "ničiť nepriateľa". Generálny štáb uviedol, že tu odrážajú ruské útoky, miestami však vykonávajú protiútoky a prijímajú opatrenia na posilnenie svojej obrany.

EÚ bude musieť vrátiť Rusku, čo mu ukradla

Plán Európskej únie nasmerovať výnosy zo zmrazených ruských aktív na pomoc Ukrajine bude mať "nepredvídateľné" následky pre eurozónu, ekonomiky členských krajín a investičnú klímu. Uviedol to v utorok podľa tlačovej agentúry TASS diplomatický zástupca Ruska pri Európskej únii. Informáciu priniesla agentúra Reuters.

"Jedinou predvídateľnou vecou je, že v EÚ budú skôr či neskôr nútení vrátiť našej krajine, čo bolo ukradnuté," citovala agentúra TASS vyjadrenie úradujúceho ruského chargé d'affaires v Bruseli Kirilla Logvinova pre ruských novinárov.

Diplomati členských krajín EÚ sa v utorok v Bruseli na zasadnutí Rady EÚ zhodli, že výnosy zo zmrazených ruských aktív v Únii sa použijú na nákup zbraní pre Ukrajinu a na jej obnovu. Ročné výnosy zo zmrazených ruských aktív predstavujú približne tri miliardy eur.

Na nákup zbraní sa použije 90 percent výnosov

Podľa odobreného scenára sa na nákup zbraní pre Ukrajinu prostredníctvom Európskeho mierového nástroja (EPF) použije 90 percent výnosov. Zvyšných desať percent by sa malo prostredníctvom rozpočtu EÚ použiť na projekty týkajúce sa obnovy Ukrajiny. Prvú miliardu eur by Ukrajina mohla získať už v júli tohto roka.

O využití zmrazených ruských aktív na pôde EÚ v prospech Ukrajiny sa hovorí od vypuknutia ruskej agresie voči Ukrajine v roku 2022. Únia si je vedomá skutočnosti, že siahnuť na zmrazené aktíva predstavuje komplikácie z pohľadu medzinárodného práva; s výnosmi zo zmrazených aktív však môže nakladať slobodnejšie.