Mediálny magnát Murdoch (93) sa piatykrát oženil: Za manželku si vzal bývalú svokru miliardára Abramoviča

Rupert Murdoch, Elena Zhukova (Zdroj: SITA)

Svadba sa konala v Moraga, Murdochovom kalifornskom sídle, za prítomnosti významných hostí vrátane majiteľa New England Patriot Roberta Kartfa a jeho manželky Dany Blumbergovej a generálneho riaditeľa New Corp Roberta Thompsona s manželkou Wang Ping . Na privítanie hostí a ich luxusných áut, vrátane mnohých Rolls Royce a Bentley, boli prijaté rozsiahle bezpečnostné opatrenia na zachovanie súkromia a ochranu svadby pred paparazzmi.

archívne video

Pustý hrad pri Zvolene opäť ožil reprodukciou kráľovskej svadby z roku 1247 (Zdroj: TASR/Lukáš Mužla)

Oficiálne zverejnené fotografie ukazujú, ako sa mladomanželia žiaria a objímajú. Nová manželka má na sebe elegantné biele šaty s odhalenými ramenami a Murdoch je bezchybne oblečený v tmavom obleku. Dvojica začala randiť vlani v lete po tom, čo sa po dvoch týždňoch zrútilo predchádzajúce zasnúbenie magnáta s policajnou kaplánkou Ann Lesley Smithovou. Murdoch povedal, že svadba s Lesley Smithovou bude jeho posledná, ale nikdy sa neuskutočnila a krátko po rozchode sa magnát stretol so Žukovou, o 25 rokov mladšou vedkyňou, ktorá prišla do Spojených štátov so svojím bývalým manželom.

Murdoch a Žukova sa stretli na podujatí organizovanom jeho treťou manželkou Wendi Deng, ktorá je blízkou priateľkou Žukovej dcéry, Dashy Žukovej, Rusky známej manželstvom s oligarchom a bývalým majiteľom futbalového klubu Chelsea Romanom Abramovičom. Žuková bola v minulosti vydatá za ruského ropného miliardára Alexandra Žukova.

Nové manželstvo pravdepodobne nebude mať žiadny vplyv na štruktúru jeho spoločností, ktoré kontroluje rodinný trust, ktorého akcie patria magnátovi a jeho štyrom najstarším deťom (celkovo ich má šesť).

Rupert Murdoch, Elena Zhukova (Zdroj: SITA)

Svadba však znovu pritiahla pozornosť k Murdochovmu osobnému životu, ktorý bol už roky stredobodom klebiet a bol inšpiráciou pre ocenený televízny seriál 'Succession'. Pred Žukovou bol Murdoch ženatý s Patriciou Booker, Annou Murdoch Mann, Wendi Deng a Jerry Hall, bývalou manželkou Micka Jaggera, ktorú opustil e-mailom v júni 2022.