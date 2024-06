Obrovská tragédia na talianskej diaľnici pri mýtnej bráne! Desivé FOTO z nehody: Traja mŕtvi, šesť zranených

Miesto nehody pripomína vojnovú zónu. (Zdroj: X)

RÍM - Pravdepodobne zdravotná indispozícia bola príčinou nedeľnej zrážky áut pri mýtnej bráne na diaľnici A12 v Rosignano Marittimo (Livorno) v talianskom Toskánsku. O život prišli traja ľudia a ďalších šesť sa zranilo. To však nie je všetko. Len pár kilometrov od tejto nehody sa dnes ráno odohrala ďalšia kolízia. Vyžiadala si životy dvoch motocyklistov.

Zábery havárie na mýtnici Rosignano Marittimo, ku ktorej došlo po 13:00, sú príšerné. Obeťami sú nemeckí manželia vo veku 61 a 68 rokov, obaja z Ausburgu, ktorí so svojím autom Honda cestovali smerom do Ríma: vo vysokej rýchlosti sa zrazili s iným autom, Fiat 500, v ktorom zomrel 21-ročný chlapec. Pre všetkých troch nebolo úniku, všetci okamžite zomreli. Telá vytiahli hasiči a previezli do márnice v Rosignane a teraz sú k dispozícii súdnym orgánom.

Do zrážky boli zapojené ďalšie tri autá, Hyundai Tucson s litovskou poznávacou značkou, Tiguan s rakúskou poznávacou značkou a švajčiarsky Ford Cmax. Mýtna búdka bola úplne zdemolovaná. Medzi šiestimi zranenými sú všetci ľahko zranení 29-ročná žena, 63-ročná žena, dvaja malí bratia vo veku jeden a šesť rokov a 35-ročná matka, ktorých previezli do nemocnice v Livorne a aj pracovník mýtnej brány.

Almeno 3 persone sono morte e altre 5 sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto al casello autostradale dell'A12 di Rosignano,Livorno.Almeno 3 le auto coinvolte.Tra i feriti,tutti gravi,ci sarebbe anche un bambino.L'incidente ha provocato gravi danni alla struttura. pic.twitter.com/gYMuX5aupx — Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) June 2, 2024

Sústrasť obetiam vyjadril aj starosta Rosignana, Daniele Donati, ktorý zraneným zaželal skoré uzdravenie. "Sledoval som všetky záchranné operácie, počnúc číslom 118 a dobrovoľníckymi združeniami, ktoré okamžite pracovali, a dali sme k dispozícii naše úrady civilnej ochrany, aby sme poskytli podporu tým, ktorí to potrebovali vzhľadom na uzavretie diaľnice," povedal Donati. Tímy spoločnosti Autostrada Tirrenica pracujú na tom, aby vykonali "obnovenie poškodených tratí a umožnili opätovné otvorenie bariéry smerom na Rím v čo najkratšom čase".