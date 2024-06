Na Slovensko sa valí storočná voda, Dunaj stúpa! FOTO Prvé zaplavené úseky, Bratislava prijíma opatrenia

Hladina Dunaja v Bratislave v pondelok ráno (Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Facebook/Bratislavský kraj, TASR/Boris Roessler/dpa via AP)

Aktualizované 18:20 Obcou v Malých Karpatoch sa dnes podvečer prehnala prietrž mračien, ktorá spôsobila prívalovú povodeň. Informuje o tom iMeteo s tým, že podobná katastrofa sa tu už udiala pred viac ako desiatimi rokmi. V obciach Častá a Píla už stihol napáchať škody. Dnes tu vodný stav na toku Gidra vystúpil na 95 cm a stupeň povodňovej aktivity dosiahol 3. stupeň.

Aktualizované 17:45 Hydrologické výstrahy pred povodňami platia pre viacero okresov na Slovensku

V okrese Pezinok platí výstraha tretieho stupňa, druhý stupeň je vydaný pre okresy Poltár, Rimavská Sobota a Malacky. Slovenský hydrometeorologický ústav o tom informuje na svojom webe. Pred povodňami varujú meteorológovia aj v okresoch Myjava, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Martin, Turčianske Teplice, Liptovský Mikuláš, Žilina, Námestovo, Partizánske a Bánovce nad Bebravou. Pre ne platí výstraha prvého stupňa.

Aktualizované 17:35 Pre stúpajúcu hladinu Dunaja prijímajú v Bratislave viaceré opatrenia

Z preventívnych dôvodov uzavrelo v pondelok podvečer hlavné mesto dolné parkovisko na Tyršovom nábreží. V mestskej časti Devín zasadal krízový štáb v súvislosti s možným vybrežením dunajského koryta Karloveského ramena do záplavového územia pod Devínskou cestou. V prípade potreby je pripravený pre túto lokalitu vyhlásiť mimoriadnu situáciu. Informuje o tom hlavné mesto na sociálnej sieti. "Aktuálna prognóza predpokladá hladinu tesne pod úrovňou vybreženia, parkovisko však bude uzavreté z preventívnych dôvodov, ak by sa situácia rýchlo zmenila," konštatuje bratislavský magistrát.

Hlavné mesto deklaruje, že sa na stúpajúcu hladinu vodných tokov zodpovedne pripravuje. V predošlých dňoch spolu s hasičmi a ďalšími kľúčovými aktérmi absolvovali koordinačné protipovodňové cvičenie v réžii Slovenského vodohospodárskeho podniku. "V rámci nácviku sme precvičovali montáž mobilného hradenia, ktoré je súčasťou protipovodňovej ochrany Bratislavy, ako aj vrecovanie piesku," poznamenal magistrát. Hlavné mesto ubezpečuje, že situáciu dôsledne monitoruje a o ďalších prípadných opatreniach bude informovať.

Aktualizované 17:30 Dunaj zaplavil časť obľúbenej promenády pri nákupnom centre Eurovea.

Aktualizované 17:25 Pre okresy Malacky, Pezinok, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava, Myjava a Nové Mesto nad Váhom platí do 18.00 h druhý stupeň výstrahy pred búrkami.

Aktualizované 14:30 Intenzívne dažde v Nemecku sa odrazili aj na hladine Dunaja v Karloveskej zátoke. Tá zverejnila video z aktuálnej situácie k 12.30 h. Dunaj by mal kulminovať v stredu 5. júna popoludní.

Aktualizované 14:25 Pod 1. povodňovým stupňom by sa hladina Dunaja v Bratislave mala udržovať do zajtrajšieho poludnia. Potom by mala začať opäť rásť. iMeteo očakáva, že v utorok prekročí úroveň 1. povodňového stupňa a v stredu by mala hladina Dunaja prekročiť 2. povodňový stupeň, pričom zaplaví časť nábrežia, vrátane známeho Tyršovho nábrežia. Problémy by však stále mali byť len menšieho charakteru.

Aktualizované 14:05 V Bratislave dosiahol Dunaj v pondelok o 14.00 h hladinu 634 cm, teda je stále tesne pod hranicou prvého stupňa povodňovej aktivity.

Aktualizované 13:40 V súčasnosti nie je dôvod na paniku, informuje Slovenský vodohospodársky podnik

"Slovensko zdieľa údaje s rakúskymi partnermi a tak 48 hodín vopred vieme predpovedať vývoj hladiny, čo nám dáva dostatok času na realizovanie dostatočných protipovodňových opatrení," informuje na sociálnej sieti. Situáciu monitorujú v teréne a v prípade potreby vedia operatívne zasiahnuť, postaviť mobilné hradenia a tak bezpečne previesť Dunaj cez zastavané územia. "Aktuálne je hladina Dunaja ustálená a v najbližších dňoch sa očakáva jej mierny vzostup a to v závislosti od intenzity zrážok ako u nás tak aj v Rakúsku či Nemecku," konštatuje.

Aktualizované 12:55 Na ceste B10 pri Ebersbachu v Nemecku praskla pod náporom vody protuhluková stena. Hrozný okamih zachytilo video.

Akualizované 12:05 Cyklotrasa EuroVelo 13 je zaplavená

Obľúbená cyklotrasa EuroVelo 13, vedúca z Devínskej Novej Vsi cez Devínske jazero, most Vysomarch až do Vysokej pri Morave, je momentálne z dôvodu vyliatia rieky Morava uzatvorená´, informuje Bratislavský kraj. "Na danom úseku bol vyhlásený 1. stupeň povodňovej aktivity. Vyliatie rieky Morava spôsobilo zaplavenie niekoľkých častí cyklotrasy, čím sa stala neprejazdnou a nebezpečnou pre cyklistov," dodáva kraj na socálnej sieti.

V záujme ochrany zdravia a bezpečnosti všetkých návštevníkov tak boli nútení pristúpiť k jej uzavretiu. "Uzávera bude platiť až do odvolania, pričom bude závisieť od aktuálneho stavu riek Dunaj a Morava, ako aj od poveternostných podmienok," približuje a prosí všetkých cyklistov, aby rešpektovali toto nariadenie a využili alternatívne trasy.

Aktualizované 11:40 Prívalové dažde zaplavili v Česku niektoré železničné trate

Víkendové búrky a prívalové dažde spôsobili vzostup hladín riek a lokálne záplavy na juhozápade Čiech. Hasiči zasahovali na stovkách výjazdov. Dažde zaplavili aj železničné trate a na niektorých miestach úplne zastavili vlakovú dopravu. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v pondelok opäť vydal výstrahu pred búrkami, ktoré môžu spôsobiť ďalšie záplavy. Počas víkendu podľa meteorológov napršalo od 15 až do 60 milimetrov zrážok. Na treťom, teda najvyššom, povodňovom stupni zostáva rieka Radbuza v Staňkove v Plzenskom kraji. Popoludní alebo večer sa očakáva, že prvý povodňový stupeň dosiahne aj Vltava v Prahe. Podľa stanice ČT24 sa preto zatvárajú protipovodňové vráta na Čertovke a aj časti náplaviek.

Podľa servera Novinky.cz hasiči počas uplynulého víkendu zasahovali pri takmer 800 rôznych udalostiach. V nedeľu dažde zaplavili trať medzi Plzňou a Starým Plzencom, vlaky nejazdia ani medzi Lovosicami a Litoměřicami, voda zaplavila koľaje aj na ďalších miestach. V Liberci zranil blesk počas búrky skupinu ľudí, ktorí sa zhromaždili pod stromom. Niektorých z nich bolo potrebné resuscitovať. V obci Štěnovice hasiči zachránili imobilného seniora, ktorý zostal uväznený v prízemí domu, ktorý postupne zaplavovala voda a nikto sa pre silný prúd k nemu nemohol dostať. Hasiči ho dostali von cez okno.

Aktualizované 11:20 Na Dunaji evidujú za posledných 24 hodín výrazný vzostup vodnej hladiny

Na slovenskom úseku Dunaja evidujú meteorológovia za posledných 24 hodín výrazný vzostup vodnej hladiny. Jej výška vodnej hladiny k 10.00 h dosiahla v Devíne 581 cm, čo zodpovedá prietoku 4817 m3/s, vodná hladina v Bratislave je na úrovni 640 cm, informuje SHMÚ.

V strednej časti slovenského úseku Dunaja hladina vody dosiahla 597 cm v stanici Medveďov, 493 cm v stanici Komárno a 400 cm v stanici Štúrovo. Zároveň je výrazný vzostup aj na dolnom úseku Moravy v stanici Devínska Nová Ves z dôvodu spätného vzdutia vplyvom vysokej hladiny na Dunaji. V nemeckej a rakúskej časti povodia Dunaja sa ešte dnes očakávajú miestami prehánky alebo dážď, ojedinele aj búrky s úhrnmi 20 až 60 mm. Neskôr by mali zrážky ustávať.

"V hornej časti slovenského úseku Dunaja očakávame do zajtrajšieho rána ustálenosť, neskôr opätovný vzostup vodnej hladiny. Na základe terajších predpokladov kulmináciu v stanici Devín očakávame na úrovni 670 cm, v Bratislave na úrovni 720 cm, v obidvoch staniciach v poobedňajších hodinách v stredu (5. 6.). Z pohľadu významnosti prietokov by mal byť dosiahnutý alebo prekročený 2-ročný prietok," približujú meteorológovia. V Medveďove predpokladajú kulmináciu na úrovni približne 670 cm v stredajších podvečerných hodinách. Vo všetkých troch staniciach očakávajú prekročenie 1. stupňa povodňovej aktivity (SPA). Kulminácia v staniciach Komárno a Štúrovo sa predpokladá vo štvrtok (6. 6.) v poludňajších hodinách.

Zároveň očakávajú vzostup vodnej hladiny aj na dolnom úseku Moravy v stanici Devínska Nová Ves s kulmináciou na úrovni približne 510 cm v stredu (5. 6.) pri prekročení 1. SPA. "Situáciu na Dunaji budeme monitorovať a priebežne aktualizovať," hovorí SHMÚ.

Z Nemecka sa na naše územie ženie cez Dunaj 100-ročná povodeň

Silné nepretržité dažde spôsobili cez víkend na juhu Nemecka záplavy, miestami mimoriadneho rozsahu. Od piatkového večera boli v nasadení desaťtisíce záchranárov, pričom hlásia aj obeť. Povodňová situácia zostáva napätá v častiach Bavorska a Bádenska-Württemberska v Nemecku. Ako informuje portál iMeteo, mnohé potoky a rieky sa vyliali z brehov a zaplavili celé mestá, pričom väčšina týchto riek sa vlieva do Dunaja.

V regióne prší od piatkového večera a dažde budú podľa predpovedí počasia pokračovať. Nemecká meteorologická služba (DWD) uviedla, že v bavorskom meste Bad Wörishofen západne od Mníchova napadalo za 24 hodín 129 litrov zrážok. Priemerné zrážky tam pritom dosahujú 101 litrov za mesiac.

Cez víkend už viaceré okresy a mestá v Bavorsku vyhlásili katastrofu. V pondelok ráno vyhlásilo stav katastrofy aj bavorské mesto Regensburg. Podľa informácií denníka Bild dosiahla hladina vody na meracom mieste Železný most o 07.00 h až 5,80 metra. Podľa aktuálnej situačnej správy bol najvyšší stupeň 4. SPA dosiahnutý na Dunaji od Regensburgu po Straubing.

Z domov a bytov muselo byť evakuovaných cez 3-tisíc ľudí, časť z nich vrtuľníkom. Najmenej jeden hasič zahynul pri záplavách počas zásahu v okrese Pfaffenhofen v Bavorsku, ďalší je aj v pondelok ráno stále nezvestný. Stále je nezvestná aj 43-ročná žena, o ktore web Bayerischer Rundfunk v nedeľu večer informoval, že zahynula. Išlo však o nepravdivú správu a web neskôr túto informáciu stiahol.

1. stupeň povodňovej aktivity má nastať v Bratislave v utorok

V hlavnom meste Bratislava dosiahol Dunaj v pondelok ráno o 09:30 h hladinu 643 cm, teda tesne pod hranicou prvého stupňa povodňovej aktivity. Ako sa píše na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu, hladina Dunaja má v Bratislave podľa predpovede prekročiť 1. stupeň povodňovej aktivity v utorok (4. 6.).

Ta tri dni spadlo 10 až 40 mm zrážok

Na sociálnej sieti SHMÚ dodáva, že od štvrtka (30. 5.) do soboty (1. 6.) na väčšine územia spadlo 10 až 40 mm zrážok. "Ojedinele sme namerali aj viacej zrážok a napríklad Bzovík mal 49,2 mm, Senica - Kunov 49,6 mm, Prievidza 49,9 mm, Vysoká nad Uhom 52,0 mm a Boľkovce pri Lučenci až 53,0 mm," informuje SHMÚ.

Naopak, lokálne boli aj miesta kde spadlo menej ako 10 mm, a to predovšetkým na severe územia. "V celkovom úhrne zrážok za 3 kalendárne dni boli aj na malej vzdialenosti veľmi veľké rozdiely, pretože rozhodujúce úhrny sa vyskytli pri búrkach," vysvetľujú meteorológovia.

V pondelok popoludní treba na celom území Slovenska počítať s búrkami

V pondelok popoludní treba na celom území Slovenska počítať s búrkami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

Výstrahy platia na celom Slovensku od 16.00 h predbežne do utorka (4. 6.). SHMÚ upozorňuje, že sa môžu vyskytnúť búrky spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút a s nárazovým vetrom, ktorý môže dosiahnuť rýchlosť do 85 kilometrov za hodinu. Lokálne sa tiež môže vyskytnúť aj trvalejší výdatný dážď s úhrnom do 60 milimetrov. "Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov," dodali meteorológovia.

