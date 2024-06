Minister obrany Kaliňák exkluzívne: O stave premiéra, pretrvávajúcom napätí, ale aj o podpore Danka získať funkciu

(Zdroj: Topky/Jano Zemiar)

BRATISLAVA – Po atentáte na premiéra Fica je stále cítiť v spoločnosti napätie. Vyzýval politikov, aby sa po streľbe v Handlovej pozreli do zrkadla. Sám sa za svoje emotívne reakcie ospravedlnil a snaží sa vo svojich vyjadreniach kontrolovať. „Nemôžeme urobiť hrubú čiaru a pokračovať v tej istej rétorike. Zmena musí nastať,“ vyhlásil. Rozumie snahe Andreja Danka stať sa šéfom parlamentu. Pomery sa zmenili voľbou prezidenta a koaličná zmluva by sa mala prehodnotiť. Chcú politici naozaj ukľudniť situáciu? Prečo neprišli na stretnutie k prezidentke? Viac prezradil podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer – SSD).

Premiéra Roberta Fica po atentáte prepustili do domáceho liečenia. Aký je jeho aktuálny zdravotný stav? Ako sa cíti psychicky?

Lekári to popísali celkom presne. Prvé dni bolo liečenie mimoriadne náročné. Keď sa podarilo sfunkčniť všetky poškodené časti tela, rekonvalescencia začala naberať rýchlosť. Prepustenie do domáceho liečenia je znakom, že pacient je samostatný, no ubolený. Bol zasiahnutý pohybový a aj tráviaci trak. V každom prípade samostatnosť je pre každého človeka mimoriadne dôležitá. Podrobuje sa ambulantnej liečbe v Nemocnici sv. Michala. Myslím si, že to bude vyžadovať ešte týždne do plného návratu.

Bude sa chcieť stretnúť s atentátnikom?

Nedokážem to odhadnúť a neviem na túto otázku odpovedať. Atentátnik bol kedysi zakladateľom združenia proti násiliu. Musí sa vyhodnotiť, čo sa stalo za osem rokov jeho života. Čo ho za toto obdobie mohlo zradikalizovať, ak nakoniec so zbraňou pristúpil k nesúhlasu s politikou iného názoru. Pár odpovedí sa ponúka. Či je to opozícia, ktorá nebola dodnes schopná uznať výsledky parlamentných a prezidentských volieb, frustráciu rieši zvyšovaním agresivity na zhromaždeniach, alebo je to novinársky stav, ktorý sa rozhodol, že musí hyperbolizovať a preháňať. Sám prichádzal so slovníkom, ktorý nie je akceptovateľný.

Predseda PS Michal Šimečka sa v diskusnej relácií o 5 minút dvanásť voči podobným vyjadreniam ohradil. Jasne zdôraznil, že ani on a ani jeho kolegovia nespochybňovali výsledky volieb, ktoré ste spomenuli. Rovnako si nepamätám, že by to urobilo KDH alebo SaS.

Neviem, či budem správne citovať ten výrok. Vyhrali voľby, ale pravdu nemajú. Čo tým chceli povedať, že sme autokrati. Veď sme vyhrali v demokratických voľbách.

Povedal tým, že oni majú svoju pravdu či názor a vy ten svoj.

My sme demonštrovali po tom, čo boli prijaté opatrenia, ktoré hlboko zasiahli do slobody ľudí počas kovidu, alebo keď zomrel Milan Lučanský. Reagovali sme na výsledky. Žiaden zákon o RTVS nebol prijatý a už strašia a organizujú demonštrácie. Vždy sme demonštrovali proti následkom. Výsledky volieb neuznávajú a veľmi dobre to vedia. Keď vám líder opozičnej strany povie, že brzdite, pán premiér, lebo narazíte a nielen do semafóru, tak je to o čom? O láskavej komunikácií o inom politickom názore?

Keby sa nestal atentát, tak by ste podobné výroky nebrali zrejme tak vážne, ale skôr ako tvrdšie opozičné vyjadrenia.

Brali by sme ich tak. Tak vyšpičkovali atmosféru, že premiér Fico pred tromi mesiacmi povedal, že príde útok na politika. Teda dávno pred svojím atentátom. A niektoré médiá sa tomu smiali. Sám nemám problém sa pozrieť do zrkadla a ospravedlniť sa. Veď niekoľkokrát som to urobil. Nemôžeme urobiť hrubú čiaru a pokračovať v tej istej rétorike. Zmena musí nastať. A poďme sa baviť, kto má akým spôsobom prispieť.

Ste človekom, ktorý mu bol po rodine najbližšie. Boli ste s ním v dennom kontakte. Aká bola reakcia Roberta Fica, keď si uvedomil, čo sa stalo?

Nebol som s ním v dennom kontakte. Rozsah poranení bol taký ťažký, že v jednej chvíli sme si povedali, že musí mať kľud, aby sa mohol plne sústrediť na liečenie. Myslím si, že si plne uvedomoval, čo sa stalo. Pamätal si to. V zásade sa najprv snažil venovať zdravotnému stavu a potom analýze toho, čo sa stalo.

Zaujíma sa o dianie v spoločnosti, o politiku, fungovanie vlády, rozdáva úlohy, alebo sa sústreďuje na rekonvalescenciu?

V úvode sme si jasne povedali, čo sa má diať a akým spôsobom ideme ďalej. Každý podpredseda vlády má svoje právomoci, je prijaté PVV, sú nastavené plány a harmonogramy na plnenie úloh. Každý politik by mal právo ísť na tri – štyri týždne na dovolenku, štát bude fungovať. Premiér je PN a my musíme fungovať a plniť úlohy.

Robert Fico absolvoval v minulosti operácie srdca. Na čas sa stiahol z politiky. Chce sa vrátiť späť do aktívnej politiky?

Rozhodnutie je samozrejme na ňom. Robert Fico je homopoliticus. Žije pre politiku. Je to najúspešnejší politik od vzniku samostatnej republiky. Je to podporou u občanov, päťkrát vyhral voľby a nasadením pre politiku.

Aký bude Robert Fico po návrate do politiky? Poznačilo ho to?

Toto musí poznačiť každého. Nikto z nás si to nevie predstaviť.

Bude nahnevaný, alebo bude pokornejší a vystupovať inak?

Nesúhlasím s tým, že býval nahnevaný. Zvykol niekedy emotívne reagovať. Ja asi desaťnásobne viac ako on. Mám omnoho kratšiu zápalnú šnúru ako Robert Fico. No niektoré novinárske otázky boli mimo realitu. Som však za to, aby sme debatovali o týchto otázkach s novinármi a politikmi. Niekam sa posunúť budeme musieť. Bola to už neudržateľná situácia.

Ste podpredsedom vlády a zároveň ste poverený ho zastupovať. Je v hre aj možnosť, že by ste sa stali premiérom?

Považujem to za úplný nezmysel. To sa nikdy nestane. My premiéra máme, ktorý v rámci svojich možností riadi krajinu. Ako podpredsedovia vlády vykonávame kroky, ktoré máme robiť. Robert Fico nastavuje smer a hlavné projekty vlády. Nemáme žiadneho zastupujúceho premiéra, ale normálne fungujúceho, ktorý je momentálne len indisponovaný.

Na tlačovke pred nemocnicou ste povedali, že každý z politikov by sa mal pozrieť do zrkadla, zamyslieť sa. Vyjadrenia mnohých politikov boli potom mierne, teda okrem SNS, za čo sa potom ospravedlnili. Myslíte si, že napätie v spoločnosti sa po atentáte na premiéra zmiernilo, alebo naopak je len potlačené?

Nedá sa všetko merať podľa stanovísk politikov. Mnohí z nich nepochopili, čo sa stalo a stále pozerajú na svoj politický záujem. Medzi ľuďmi to cítiť je. Každý politik si musí vstúpiť do svedomia. Sám som sa viackrát ospravedlnil, kedy som vybuchol a zápalná šnúra bola veľmi krátka. Poznáme to každý a je mi to ľúto. Verím, že v budúcnosti budem schopný s tým pracovať lepšie. Rovnako som začal odpovedať všetkým na otázky. Už nerobím rozdiely.

Je naozaj snahou politikov upokojiť situáciu?

Mojou snahou to jednoznačne je. Pamätám si obdobie, kedy politika bola džentlmenskou hrou, kedy sme sa v reláciách argumentačne pohádali. Sústrediť sa na vecnú rovinu je to, čo by mohlo pomôcť. Budeme sledovať diskusie. Život po atentáte na Roberta Fica bude iný a dlho to bude rezonovať.

Sú slovenskí politici schopní sebareflexie? Nie je nenávisť voči politickému oponentovi vo vás politikov až príliš zakorenená?

Je cítiť obrovskú frustráciu zo strany pravicových strán a progresívcov z neúspechu vo voľbách.

Hovorím o všetkých politikoch.

Každý z nás si môže vstúpiť do svedomia. Ak ste spomenuli, že Andrej Danko sa ospravedlnil za prvú tlačovku, tak viem, že on je srdciar. Do všetkého ide srdcom. Preto sa hovorí, že uši sa často čudujú, čo ten jazyk povie. Každý sme iný. Aj ja sám som zlyhal niekoľkokrát, prečo by som mu to vyčítal. A to, že urobil sebareflexiu, oceňujem to.

Opozícia sa po atentáte sa vyjadruje zmierlivo a snaží sa upokojiť situáciu. Dokedy budú niektorí koaliční politici útočiť na opozíciu a novinárov?

My na nich neútočíme. Od atentátu som žiadny útok nevidel. To, že chceme hovoriť o minulosti, je nevyhnutné. Ak vetu, budem na vás zbierať špinu, ktorú mal adresovať Kočner novinárovi Kuciakovi, budeme považovať za vyhrážanie, tak vetu opozičného politika, že zastavte sa pán premiér, lebo narazíte do semaforu, musíme tiež považovať za vyhrážanie. A s tým sa musia politici vysporiadať. Takáto rétorika musí zaniknúť.

Prečo politici koalície neprijali pozvanie u prezidentky a budúceho prezidenta Petra Pellegriniho, aby vyslali ľuďom signál?

Neviem, či mám povedať vetu, ktorá má napadla ako prvá.

Skúste.

Pretože sme Roberta Fica nepochovali. Malo to byť stretnutie lídrov strán. Robert Fico je dočasne zranený a veril som, že bude schopný sa z toho rýchlo dostať. Je predsa predsedom strany, na takom stretnutí by mal sedieť on. Vypýtal som si viac času. To je rozhodujúce. V prvých hodinách a dňoch je potrebné sa venovať zdravotnému stavu, aby sa vrátil naspäť. Keď som telefonoval s pani prezidentkou, požiadal som len o čas. Neprišlo mi prístojné, že tam mám byť ja, ktorý nie je predsedom a dokonca ani podpredsedom strany. Vnímali sme to tak všetci v strane. A navyše, okrúhly stôl zatvoril pán Matovič svojimi vyjadreniami a útokmi na ministra Šutaja Eštóka, aby sa zbavil svojej zodpovednosti za radikalizáciu spoločnosti.

Čo sa zmení v koalícií výmenou predsedu Hlasu – SD?

Nemyslím si, že nastane nejaká zásadnejšia zmena. Peter Pellegrini nikam neodišiel, je prezidentom. Po dobre mienené rady si každý príde. Vplyv Petra Pellegriniho bude dostatočný. Naopak Matúš Šutaj Eštok je začínajúci, no nie neskúsený politik. Bude chcieť priniesť nejaké nóvum a vlastný osobitý otlačok. Je dostatočne energický a má ťah na bránku. Môže to byť prínosom aj pre našu koalíciu.

Kto bude predsedom NR SR? Andrej Danko sa ešte nevzdal sna šéfovať parlamentu.

Nie je to len o sne. Podporujem jeho iniciatívu. Je to aj o vybalansovaní koaličných strán. Keď Hlas – SD hovorí o koaličnej zmluve, tak má pravdu. No odvtedy sa niečo udialo. Žiadna zmluva nemôže byť natoľko rigidná, aby nereagovala na dynamické udalosti. A to napríklad na koaličné víťazstvo v rámci prezidentských volieb. Podpora Smeru a SNS niečo znamenala. Z tohto pohľadu vybalansovanie postavenie jednotlivých strán je možno potrebné prediskutovať nanovo. Osobne ho podporujem. Andrej Danko by bol dobrým predsedom parlamentu. Bol by to veľký krok ku stabilizácií a pokoju v rámci koalície, parlamentu. Je to však medzi SNS a Hlasom – SD.

