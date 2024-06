KOMPLIKÁCIE pred natáčaním V siedmom nebi: Rozboril SKONČIL na INFÚZII!

Vilo Rozboril skončil na infúzii (Zdroj: Instagram V.R.)

Televízna relácia v Siedmom nebi sa začala nakrúcať už v roku 2014. Jej pôsobenie na obrazovkách Jojky pretrváva dodnes a aktuálne sa natáčajú nové časti. Moderátor Vilo Rozboril je tak momentálne pracovne vyťažený, ale život mu skomplikovali nečakané zdravotné problémy. Skončil preto aj na infúzii.

„Pred nejakými 30 rokmi, keď ma prvýkrát seklo v krížoch, tak mi ten doktor hovorí, to už budete mať navždy mladý muž, to už keď sa raz človeku stane, tak sa to opakuje,“ povzdychol si moderátor. No a odborník mal pravdu. „Za hodinu mám ísť točiť prvý príbeh do Siedmeho neba tento rok a ja sa tu zabávam s týmito h*vadinami,“ dodal skleslo. K príspevku, ktorý zdieľal na sociálnej sieti Instagram dal aj veľavravný popis. „Je super mať manželku lekárku,“ napísal. Tak je jasné, že kto mu podal pomocnú ruku a dal "prvú pomoc" v podobe infúzie. Prajeme skoré zotavenie!