VIDEO, z ktorého vám nabehne husia koža! Muž bol sám doma, keď začul... Ľudia ho posielajú do kostola

(Zdroj: Reddit/IggyTalls_15)

USA – Sociálne siete sú plné videí a záberov, ktoré údajne dokazujú existenciu nadprirodzených entít. Príkladom je aj video, o ktoré sa podelil používateľ Redditu. Niekoľko komentujúcich priznalo, že majú podobnú skúsenosť, no jeden z nich mužovi poradil, aby navštívil kostol.

Používateľ Redditu vystrašil ľudí. Ako informuje vo svojom príspevku, žije v starom dome z 50. rokov 19. storočia. Na začiatku minulého storočia v dome žil člen posádky, ktorý zomrel pri výbuchu v Halifaxe. Kamera na chodbe muža zachytila v jednej z miestností, ako zrejme upratuje detské hračky. Zrazu sa vystrie a na zábere zreteľne počuť, ako niekto zašepká jeho meno – Mike. „Myslel som si, že jedno z mojich detí zišlo dole po schodoch, ale keď som videl, že tam nikto nie je, zdrhol som. Okolo 12:00 som bol v dome bol len ja a psy a mačka,“ vysvetlil v príspevku.

Mnohých používateľov sociálnej siete zarazilo, že pes, ktorý leží v chodbe, zostal pokojný. „Pes ho ani nenasledoval a tváril sa, že nie je žiadny problémov. Akoby hovoril: ‚Povedal som ti, že je tu duch, ale ty si ma nepočúval‘,“ zavtipkoval jeden z komentujúcich. Našli sa však aj takí, ktorí majú podobnú skúsenosť. „Podobná vec sa stala aj mojej manželke. Vystrašene utiekla, samozrejme, išiel som to skontrolovať a nič som nenašiel. Počula, ako jej niekto šepká do ucha: ‚Počuješ ma?‘“ napísal ďalší.

„Presne toto sa mi stalo, keď som mal 13 rokov. Býval som v dome člena rodiny a spal som v obývačke. Pamätám si, že som spal, potom to bolo, ako keby mal niekto ústa priamo pri mojom uchu a povedal moje meno hlasným šepkaním. Vystrašilo ma to,“ pridal sa druhý. Jeden z komentujúcich sa ale domnieva, že situácia je vážnejšia, než sa zdá. „V tom bode ste odsúdený na zánik. Vyzerá to ako priateľský duch, ale možno vás prenasledoval odjakživa. Veľa šťastia a choďte do kostola,“ dodal.