FINÁLE Ruže pre nevestu: TOTO je víťazka a... Súperka odchádzala s PLAČOM!

A je rozhodnuté! (Zdroj: TV Markíza)

Zazvonil zvonec a Ruže pre nevestu je koniec. Hľadanie lásky skončilo úspešne. Ženích Radko Urbanyak si do finále vybral krásne ženy - Češku Juliu Hojdyszovú a východniarku Stanku Lučkovú. V poslednej epizóde boli obidve krásky s ním na rande a po bližších stretnutiach nadišiel deň D, na ktorý Slovensko tak netrpezlivo čakalo.

V svadobných šatách k nemu predstúpili Stanka i Julie. Obidve čakali na prsteň, no jedna sa musela vyrovnať so smutnou správou. Samotný Radko prechovával city k obom, no vybrať si mohol len jednu. Vrúcne slová venoval rovnako Julii, tak aj Stanke. Do poslednej chvíle nebolo jasné koho si vyberie, no zarezonoval v ňom jeden moment, ktorý nakoniec rozhodol.

Finále šou Ruža pre nevestu (Zdroj: TV Markíza)

„Musím však priznať, že pri zoznámení s tvojimi najbližšími som si začal všímať aj to, čo som predtým nevidel a niečo sa vo mne zmenilo. Dúfam, že to tvoja mamina so sťahovaním do Nórska myslela zo srandy, pretože ak sa nenahneváš, moja predstava o živote je trocha iná," povedal Julii a zároveň sa ospravedlnil. Radko sa tiež bál, že by hnedovláska mohla prsteň odmietnuť tak, ako to urobila s korunkou v súťaži krásy, a preto ju poslal domov. „Naozaj ma mrzí, že koniec nášho príbehu nebude taký, ako si si vysnívala,“ dodal.

Juliu to veľmi zranilo a odchádzala sklamaná a s plačom. Radko si tak nevybral racionálne, ale srdcom. „Bolí to, keď niekomu veríte, čo vám hovorí a potom tá osoba jedná úplne opačne," prehovorila Julie na záver so slzami v očiach. Stanke sa splnil sen a v tom momente sa začal písať ich príbeh lásky. „Uvedomil som si, že ťa chcem chrániť nie len teraz, ale navždy,“ priznal. „Prišiel som na Srí Lanku z jediného dôvodu - nájsť lásku a dnes som naozaj šťastný, lebo som ju našiel,“ venoval jej milé slová. V tom sa Stanka rozplakala a prijala jeho prsteň. Zábery z finále nájdete v našej galérii vyššie.