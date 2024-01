MIMORIADNY ONLINE Fico plánuje ukrajinskému premiérovi povedať, že Ukrajina nepatrí do NATO

Robert Fico a ukrajinský premiér Denis Šmyhaľ (Zdroj: SITA/David Josek, Stephanie Lecocq, Pool via AP)

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 696

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 696 (Zdroj: Facebook/General Sraff of Ukrainian Armed Forces)

7:17 Ruský prezident Vladimir Putin dal najavo pripravenosť čoskoro navštíviť Severnú Kóreu, keď tento týždeň v Moskve prijal ministerku zahraničia KĽDR Čche Son-hui. S odvolaním sa na agentúry KCNA to dnes napísala agentúra Reuters, podľa ktorej by išlo o prvú návštevu ruského prezidenta v komunistickej krajine po viac ako 20 rokoch.

6:51 Rusko v noci na dnes hlási útoky dronov vo viacerých oblastiach, uviedol ruskojazyčný server BBC News. V plynovom termináli Usť-luga v Leningradskej oblasti sa podľa agentúry Ukrinform ozval výbuch a začalo horieť. Agentúra Reuters s odvolaním sa na ruské zdroje napísala, že miestni krátko predtým počuli dron.

Fico chce ukrajinskému premiérovi povedať, že Ukrajina nepatrí do NATO

V rozhlasovom rozhovore sa zároveň Fico vyslovil nielen proti dodávkam zbraní a munície napadnutej krajine zo skladov slovenskej armády, ale tiež proti prijatiu Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie, ktoré mieni vetovať. Ukrajinu označil za skorumpovanú krajinu, v ktorej sa stráca západná pomoc, a ako nereálne odmietol snahy Kyjeva oslobodiť územia okupované Ruskom. Denník Ukrajina pravda výroky komentoval ako "škandalózne". "Hanbím sa za takéhoto premiéra," povedal líder slovenskej opozície Michal Šimečka.

"Idem (na rokovanie so Šmyhalom) s humanitárnou pomocou. Potvrdzujem, že žiadne zbrane nedostane, pokiaľ ide o slovenskú armádu a štátne zásoby, a poviem mu, že sú veci, na ktoré máme úplne, ale úplne iný názor," vyhlásil Fico.

"Pokiaľ ide o vstup do EÚ, my ich rešpektujeme, a však musí splniť podmienky a nie že politicky vstúpi do únie krajina, ktorá absolútne neplní žiadne požiadavky. Poviem mu, že som proti členstvu Ukrajiny v NATO, že ho budem vetovať a blokovať, pretože to je základ pre tretiu svetovú vojnu a nič iné," povedal slovenský premiér.

Podľa svojich slov je zvedavý na ukrajinskú predstavu riešenia konfliktu s Ruskom, pretože on sám riešenie nevidí. Napadnutie Ukrajiny označil Fico za porušenie medzinárodného práva, pretože nemožno len tak použiť vojenskú silu bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN, a súčasne nabádal na hľadanie cesty, "ako vojnu ukončiť, a nie ako ju ďalej prehlbovať".

Fico je presvedčený, že je nutné Ukrajine povedať, že je jednou z najskorumpovanejších krajín na svete a nikto nevie, koľko z poskytovanej západnej pomoci sa stratí niekde v polovici cesty. A to je Ukrajina podľa Ficovho názoru od roku 2014 "pod totálnou kontrolou a vplyvom Spojených štátov". "Ukrajina nie je suverénna, samostatná krajina, Ukrajina je pod absolútnym vplyvom Spojených štátov amerických - a v tomto robí EÚ obrovskú chybu, že si nechce nechať suverénny pohľad na Ukrajinu a súhlasí len s tým, čo hovoria USA," poznamenal.

Vojna podľa slovenského premiéra musí skončiť kompromisom, ktorý bude "veľmi bolestivý pre obe strany". "Čo (Ukrajinci) čakajú? Že Rusi odídu z Donbasu a Luhanska, alebo že odídu z Krymu? Veď je to nereálne," vyhlásil. Vojensky podľa neho konflikt nemožno vyriešiť a jeho predlžovaním bude silnieť postavenie Ruska.

Fico sa podľa slovenských médií stretne so Šmyhalom v stredu. Denník Ukrajinska pravda označil Ficove výroky za "škandalózne" a upozornil, že aj predtým slovenský premiér len opakoval tvrdenie ruskej propagandy, že vojna Ruska proti Ukrajine "nemá vojenské riešenie" a že Západ "zakázal" Kyjevu uzavrieť prímerie s Ruskom po vpáde ruských vojsk, pretože dúfal, že mu Ukrajina - po poskytnutí západných miliárd a zbraní - naservíruje zraneného ruského medveďa na tanieri.

Predseda opozičného Progresívneho slovenska Michal Šimečka podľa webu Denníkn označil Ficove výroky o Ukrajine za bezcitné a vulgárne. Ficovi podľa vodcu opozičného predáka chýba základná ľudská empatia a geopolitický kompas. "Hanbím sa za takého premiéra," vyhlásil Šimečka.

"Ľudia, presne takí ako my, hneď za našimi hranicami, už dva roky čelia neskutočnému utrpeniu. Vraždenie, znásilňovanie, vypaľovanie celých miest. Všetko len preto, že ako suverénna krajina zatúžili žiť v Európskej únii. A jediné, na čo sa tvárou v tvár takému utrpeniu, ktoré pokojne mohlo postihnúť Slovensko, keby dejiny kráčali len trochu inak, zmôže štvornásobný premiér Fico, sú cynické reči," uviedol Šimečka. Na Ukrajine sa podľa neho bojuje aj za Slovensko, ale Fica už záujmy vlastnej krajiny "zjavne vôbec nezaujímajú, ide mu len o politické prežitie, beztrestnosť a pomstu".

Ruský súd poslal za mreže sedem vojakov. Odmietli bojovať na Ukrajine

Vojenský súd na ruskom polostrove Kamčatka odsúdil sedem vojakov na tresty od dvoch rokov až po dva a pol roka vo väzenskom tábore za to, že odmietli bojovať proti Ukrajine. Oznámil to dnes ruský server Mediazona s odvolaním sa na oznámenie súdu.

Súd vynášal rozsudky postupne, od konca decembra až do polovice januára. Všetkých sedem vojakov uznal vinnými z nesplnenia rozkazu v čase vojnového konfliktu.

V minulom roku ruské súdy riešili 421 prípadov nesplnenia rozkazu, čo je v súčasnosti z hľadiska trestu ten najmiernejší spôsob, ako sa vyhnúť odoslaniu na front, dodal server Mediazona.