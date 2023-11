MIMORIADNY ONLINE Ruský vyšetrovací výbor preveruje podozrenie, že vykoľajenie vlaku bolo teroristickým činom

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

MOSKVA - Prípadom vykoľajenia vozňov nákladného vlaku v Riazanskej oblasti sa začal zaoberať Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom), ktorý koná na základe podozrenia, že šlo o teroristický čin. V sobotu o tom informovala agentúra AFP.