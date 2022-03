Ruský oligarcha a majiteľ Chelsea Abramovič prichytený na letisku: V TEJTO krajine sa ukrýval

Práve agentúra Reuters popísala, ako Abramovič na letisku Ben Gurion v Tel Avive čaká na lietadlo, ktoré smerovalo do Turecka. Ešte totiž v ten istý pondelok, kedy ho jeden z miestnych na letisku spoznal a odfotografoval, lietadlo spájané s Abramovičom pristálo v Turecku.

Uvalili naňho sankcie

Abramovič je totiž podľa Reuters medzi siedmimi ruskými miliardármi, ktorých minulý týždeň pridali na britský sankčný zoznam. Toto sa urobilo v snahe izolovať ruského prezidenta Vladimira Putina v súvislosti s konfliktom na Ukrajine. Len pár hodín na to sa Európská únia pridala k podobnému kroku.

Galéria fotiek (5) Zdroj: reprofoto Reuters.com

Nevedia, či aj nastúpil do lietadla

Abramovič má okrem iného aj izraelské a portugalské občianstvo, poprel vška to, že by mal úzky kontakt na Putina. Abramovič na fotografiách sedí vo VIP salóniku letiska v Tel Avive s maskou stiahnutou cez bradu. Reuters však nevie s istotou potvrdiť, že Abramovič aj nastúpil do predmetného lietadla.

Galéria fotiek (5) Zdroj: reprofoto Reuters.com

Je tu možnosť, že už je aj v Moskve

Istá znalá osoba agentúre povedala aj to, že lietadlo využité Abramovičom priletelo do Ben Guriona v nedeľu neskoro z Moskvy. Podľa webu flightradar by to bolo asi 18 minút po deviatej hodine večer. Číslo letu bolo označené ako LX-RAY a ide o veľké obchodné lietadlo Gulfstreamu, v pondelok podľa webu pristálo v Istanbule po tom, čo opustilo Izrael.

Dnešné dáta však hovoria o tom, že ani v Istanbule sa lietadlo dlho nezdržalo a vrátilo sa do Moskvy, a je teda možné, že Abramovič sa vrátil spolu s ním do Ruska, no nie je to možné potvrdiť, keďže ani jeho fyzická prítomnosť na palube nebola overená.

Galéria fotiek (5) Zdroj: flightradar24.com

Mal byť súčasťou podvodu voči vláde

Teraz sa navyše ukazuje, že podľa nového dokumentárneho filmu verejnoprávnej BBC, mal byť Roman Abramovič súčasťou podvodu pre ruskú vládu, kde išlo až o 2 miliardy libier a ministerstvo hospodárskej kriminality jeho krajiny ho dokonca vyšetrovalo za podvod.

BBC navyše tvrdí, že vyšetrovanie tímu Panorama odhalilo nové dôkazy o skorumpovaných obchodoch za Abramovičovým majetkom. V programe odvysielanom v pondelok večer Panorama hovorila s bývalým ruským hlavným prokurátorom. Ten rozhodne nezostal ticho a povedal im, že pripravuje trestné konanie na konfiškáciu ropnej spoločnosti Sibneft po tom, čo vyšetrovanie odhalilo podvodný plán za jej privatizáciou. Abramovič totiž podľa všetkého zaplatil za ropnú spoločnosť približne 250 miliónov dolárov predtým, ako ju v roku 2005 predal späť ruskej vláde za 13 miliárd dolárov.

Jeho právnici však rázne odpovedali, že neexistuje žiadny právny základ na toto tvrdenie a že nahromadil veľmi značné bohatstvo prostredníctvom kriminality. Niečo iné však uvádza dokument , ktorý získala BBC. V ňom sa píše že ruská vláda bola podvedená o 2,7 miliardy dolárov v rámci dohody so Sibneftom. Ide o tvrdenie podporené vyšetrovaním ruského parlamentu z roku 1997, ktoré sa zaoberalo vznesením obvinení z podvodu organizovanej zločineckej skupiny proti Abramovičovi.