Zúfalý oligarcha skončil pre vojnu v pasci: Abramovič (55) teraz žobre o peniaze v Hollywoode

Roman Abramovič je zrejme poriadne zúfalý, pretože žiada o pomoc v Hollywoode. Oligarcha veľmi potrebuje hotovosť na zaplatenie svojich zamestnancov, napríklad tých pracujúcich na jeho štyroch jachtách, ktoré v súčasnosti kotvia v prístavoch pri Antigue a juhozápadnom Turecku. Abramovičove mzdové náklady sa pohybujú v priemere vo výške 750-tisíc dolárov týždenne.

Na dochvíľnosť, ktorá o ňom v súvislosti s vyplácaním miezd koluje, je 55-ročný Rus očividne veľmi hrdý. Hovorí sa, že svoj personál nikdy nenechal napospas. Jeho finančné prostriedky sú však momentálne zmrazené, je preto nútený prosiť o podporu bohatých, starých priateľov z filmového a finančného priemyslu.

"Keďže jeho finančné prostriedky boli zmrazené, už nemôže platiť svojich ľudí. Oslovil okrem mnohých ďalších hollywoodskeho producenta a režiséra Bretta Ratnera a rodinu Rothschildovcov. Požiadal ich o peniaze," povedal istý zdroj denníku New York Post. "Ale aj keď sú s Abramovičom dobrí priatelia, nič mu nedarovali. Buď preto, že jednoducho nemajú takéto sumy v hotovosti, alebo, čo je pravdepodobnejšie, preto, že nie je jasné, aké by to malo právne dôsledky," doplnil. Ratnerov hovorca ani predstavitelia Rothschildovcov nechceli správy verejne komentovať.

Tlačová agentúra Bloomberg odhaduje Abramovičov čistý majetok na 14,3 miliardy dolárov. Ten si rokmi starostlivo vybudoval, napriek smutnému detstvu, ktoré prežil. Už ako trojročný sa totiž stal sirotou. V šestnástich rokoch odišiel zo školy a ako 21-ročný založil spoločnosť Ujut. Po rozpade Sovietskeho zväzu zbohatol v oceliarskom a ropnom priemysle. V roku 2005 ho časopis Forbes vyhlásil za najbohatšieho muža v Rusku.

Po ruskej invázii na Ukrajinu uvalili EÚ aj Británia na oligarchu tvrdé sankcie. Výsledkom je, že Abramovič nemôže profitovať z predaja svojho futbalového klubu Chelsea za tri miliardy dolárov. USA naňho zatiaľ neuvalili sankcie za jeho údajnú pozíciu sprostredkovateľa v rusko-ukrajinských mierových rokovaniach. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj výslovne požiadal amerického prezidenta Joea Bidena, aby oligarchu ušetril.

Údajný útok jedom

Abramovičova účasť v ukrajinskom konflikte vyvoláva rôzne otázky. Ukázalo sa to na začiatku mierových rokovaní v marci, keď sa objavilo podozrenie, že bol spolu s ďalšími dvomi ukrajinskými predstaviteľmi otrávený. Ruskí zástancovia tvrdej línie sa údajne pokúsili sabotovať rokovania. Americkí predstavitelia ale uviedli, že Abramovičove problémy s očami a pokožkou môžu byť jednoducho výsledkom environmentálnych faktorov.

Expert na oligarchov: Abramovič je úplne zúfalý

Odborníci sa domnievajú, že Abramovič si chce zachrániť vlastnú kožu. "Je úplne zničený vojnou proti svojmu medzinárodnému obchodnému impériu, proti svojmu bohatstvu. Preto sa aktívne snaží niečo urobiť, napríklad dosiahnuť nejaké prímerie," povedal pre magazín Insider bývalý námestník ruského ministra energetiky Vladimir Milov, podľa ktorého ruský miliardár vojnu nepodporuje. Zároveň si je ale istý, že mu ide predovšetkým o vlastný zisk: "Som si celkom istý, že nemá žiadne iné motívy. Vždy bol extrémne sebecký človek, ktorý sa staral len o svoj vlastný zisk."