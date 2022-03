Ceny ropy sa vrátili k rastu: Trh ovplyvnil útok na Záporožskú jadrovú elektráreň na juhovýchode Ukrajiny

Náladu na trhoch ovplyvnili najmä informácie o ruskom útoku na Záporožskú jadrovú elektráreň na juhovýchode Ukrajiny, najväčšiu v Európe, v ktorej následne vypukol požiar. Ten sa neskôr hasičom podarilo uhasiť. Ostatný vývoj zvyšuje očakávania trhov, že sankcie západných štátov voči Rusku za situáciu na Ukrajine narušia dodávky ruskej ropy. Rusko je pritom najväčším vývozcom ropy a ropných produktov dokopy. Obchodná aktivita, čo sa týka ruskej ropy, je v súčasnosti prakticky zmrazená, keďže kupci sa vzhľadom na sankcie ruskej rope vyhýbajú.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.28 h SEČ 110,97 USD (100,19 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 0,51 USD (0,46 %). Nakrátko vzrástla na 114,23 USD/barel. Vo štvrtok ukončila obchodovanie poklesom o 2,2 %. Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 108,68 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,01 USD alebo 0,94 %.

Predtým zaznamenala 112,84 USD/barel. Štvrtkové obchodovanie ukončila poklesom o 2,6 %. Analytik Commonwealth Bank of Australia Vivek Dhar očakáva, že cena Brentu bude v 2. a 3. kvartáli dosahovať v priemere 110 USD/barel. Ako však dodal, je tu riziko, že v najbližšom období vyskočí aj výrazne vyššie. "Nie je vylúčené, že by mohla dosiahnuť až 150 USD/barel," povedal Dhar.