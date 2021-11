Kríza súvisiaca s migrantmi sa stupňuje: Charles Michel v stredu navštívi Poľsko

Leyts o stredajšom stretnutí Michela s Morawieckim informoval na Twitteri. Presný čas však neuviedol. Poľsko v posledných týždňoch čelí náporu migrantov, ktorí sa na jeho územie pokúšajú nezákonne preniknúť zo susedného Bieloruska. Situácia sa vystupňovala v pondelok, keď sa na územie Poľska pokúšala preniknúť veľká skupina osôb.

Update on tomorrow’s schedule. Meeting of @eucopresident with @MorawieckiM in Warsaw. https://t.co/29cx9EEMIf