KORONAVÍRUS Belgicko vďaka vysokej zaočkovanosti zvažuje postupné rušenie nosenia rúšok

BRUSEL - Belgicko by po ukončení očkovania proti ochoreniu COVID-19 malo postupne zrušiť povinnosť používať ochranné rúška. Tvrdia to členovia Expertnej skupiny pre stratégiu boja proti COVID-19 (GEMS), poradného orgánu vlády.

Profesor infekčných chorôb na Univerzite v Gente a člen GEMS Steven Callens v rozhovore pre flámsky denník Het Laatste Nieuws uviedol, že povinnosť nosiť rúška sa môže meniť, lebo už 70 percent obyvateľov Belgicka dostalo prvú dávku proticovidovej vakcíny a očkovať sa začali aj deti vo veku od 12 do 15 rokov.

"Dúfam, že do niekoľkých týždňov, keď budú zaočkovaní aj poslední ľudia, vírus bude oveľa slabší," povedal Callens. Dodal, že to bude chvíľa, keď rúško na tvári už prestane byť povinné. "Ľudia sa budú môcť v závislosti od situácie sami rozhodnúť, či si ho dajú alebo nie."

Rovnako sa vyjadrila aj šéfka GEMS Erika Vlieghová a popredný belgický virológ Marc Van Ranst pre agentúru Belga potvrdil, že v rámci skupiny GEMS je široká podpora pre postupné uvoľnenie pravidiel pre povinné nosenie rúška.

"Len čo bude mať každý možnosť úplného očkovania, prejdeme do ďalšej fázy," povedal Van Ranst. Spresnil, že rúško bude možné zložiť na mnohých verejných miestach, napríklad na vonkajších vlakových či autobusových nástupištiach. Zložitejšie to môže byť v interiéroch, napríklad v autobusoch, kde ľudia sedia blízko seba, alebo v školách. Zároveň však vyjadril presvedčenie, že nadchádzajúci školský rok v Belgicku bude normálnejší ako predchádzajúci a žiaci budú nosiť rúška v čo najmenšej miere. "Nakoniec je to však, a aj zostane, politické rozhodnutie," upozornil Van Ranst na skutočnosť, že posledné slovo bude mať federálna vláda.