KORONAVÍRUS Palestína ich odmietla, Izrael nimi očkuje detí: O aké vakcíny ide?

Web pripomenul, že Palestínska samospráva minulý piatok najprv súhlasila, ale krátko na to zamietla dohodu, že jej Izrael dodá asi milión dávok vakcíny Pfizer-BioNTech. Toto svoje rozhodnutie Palestínska samospráva vysvetlila tým, že prvých takmer 100.000 dodaných dávok malo už onedlho termín exspirácie a nespĺňali údajne aj ďalšie štandardy.

Podľa Leviho však boli tieto vakcíny "absolútne v poriadku" a sú to tie isté, aké "práve teraz používame na očkovanie našich občanov a našich detí". Dodal, že prvé vakcíny dodané Palestínčanom by exspirovali koncom júna. "Nedodali sme im jedinú preexspirovanú vakcínu," zdôraznil a dodal, že vakcínam, ktorých dodanie sa plánovalo neskôr, zostávalo do exspirácie aj viac času. Levi odmietol špekulovať o tom, čo motivovalo Palestínčanov k odmietnutiu vakcín. Zdôraznil však, že Izrael sa bude aj naďalej snažiť pomáhať Palestínčanom pri očkovaní obyvateľstva.

Denník Haarec napísal, že v súčasnosti je očkovaná menej ako pätina Palestínčanov žijúcich na západnom brehu Jordánu. Haarec tiež informoval, že na Izrael sa obrátili tri arabské krajiny, ktoré by mali záujem o dodávku vakcín odmietnutých Palestínskou samosprávou, "ak sa Ramalláh definitívne rozhodne, že ich naozaj nechce". Ak by sa v tejto veci dosiahla dohoda, platili by rovnaké podmienky ako v prípade dohody s Palestínčanmi: Izrael by sa znovu zásobil z budúcich dodávok vakcín do týchto krajín. Takáto dohoda by si vyžadovala súhlas spoločnosti Pfizer, poznamenal Haarec.

Opätovné prerokovanie dohody s Izraelom

Palestínske úrady medzičasom v nedeľu oznámili, že sa budú snažiť o opätovné prerokovanie dohody s Izraelom. Izrael napriek veľmi úspešnej očkovacej stratégii a očkovacej kampani zažíva v posledných dňoch nárast počtu nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, a to v dôsledku situácie v mestách Binjamina a Modi’in, kde mali desiatky nezaočkovaných detí pozitívne výsledky testov na koronavírus. Ministerstvo zdravotníctva preto v nedeľu obnovilo nariadenie o nosení rúšok v školách v týchto dvoch mestách.

V pondelok popoludní bolo v Izraeli 387 aktívnych prípadov covidu a v nedeľu bolo potvrdených 48 nových prípadov.