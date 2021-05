KORONAVÍRUS Rakúsko oznámilo uvoľnenie ďalších opatrení

Na pláne "otvárania" s trojtýždňovým odstupom sa v piatok dohodla rakúska vláda so spolkovými krajinami, informovala agentúra APA. Kancelár Sebastian Kurz po rozhovoroch oznámil okrem iného, že povinnosť elektronicky sa zaregistrovať bude platiť len pre cestujúcich z krajín s vysokým výskytom nákazy alebo s rozšírenými variantmi koronavírusu. V platnosti aj pre ostatných zostane povinnosť predložiť negatívny výsledok testu na koronavírus, doklad o očkovaní alebo potvrdenie o uzdravení sa z covidu.

Od 10. júna budú môcť mať gastronomické prevádzky otvorené do 24.00 h namiesto doterajších 22.00 h. Stretnúť sa v nich bude môcť osem osôb vnútri alebo 16 vonku spolu s deťmi, minimálny odstup od iných skupín sa zníži z dvoch na jeden meter. Pri podujatiach môžu byť miesta na sedenie obsadené na 75 percent namiesto 50 percent.

Povinnosť nosiť rúška v exteriéri bude zrušená vo všetkých oblastiach, teda aj pri podujatiach či pre čašníkov. Vo verejnej doprave a v častiach obchodu ju rakúska vláda v dohľadnom čase rušiť neplánuje. Od 1. júla budú nasledovať ďalšie uvoľnenia, napríklad pri nosení rúšok v interiéri či možnosti organizovať svadby, oslavy i veľké akcie. Začiatkom júla by malo byť v Rakúsku zaočkovaných päť miliónov ľudí, čo obmedzí aj potrebu testovania. "Dodržíme tak prísľub, že sa budeme môcť do leta vrátiť k normalite," povedal Kurz. Upozornil však, že uvoľňovanie vždy postúpi len do takej miery, nakoľko to bude možné.