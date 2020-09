Desivé VIDEO: Americký politik skolaboval počas živého vysielania: Mŕtvica?

Zrazu onemel - uprostred živého vysielania. Ukázalo sa, že to, čo laika vyzeralo ako mŕtvica, nebolo nič také vážne, ako tweetoval Ron Paul z nemocnice.

„Opäť som v poriadku. Ďakujem za starostlivosť,” napísal Paul na socialnej sieti.

Message from Ron Paul: "I am doing fine. Thank you for your concern." pic.twitter.com/aALmLn8xIj