Hororový let na dovolenku! VIDEO V lietadle sa strhla brutálna bitka, všetko to začalo pre rúška

Obaja muži si počas piatkového letu odmietali nasadiť rúška a ďalších ľudí napádali slovne aj fyzicky, povedal hovorca KLM holandskej agentúre ANP. Obaja muži boli opití a na príkaz pilota boli držaní v šachu. Pasažieri pomohli.

“Stoppen nu, er zijn kinderen hiero!”Knokpartij op @klm vlucht naar Ibiza. Dronken passagier weigert mondkapje te dragen



Panic and violent brawl! Unruly passenger on board KLM flight,he refused to wear face mask #incident #klm #avgeek #aviation #planespotting @KLM_press pic.twitter.com/RPM0g1Kqh9