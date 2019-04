Dráma v oceáne: Obavy, že vrak "neviditeľnej" japonskej stíhačky nájdu Rusi alebo Čína

TOKIO – Japonsko v utorok prišlo nad Tichým oceánom o jednu zo svojich stíhačiek F-35 Lightning II, ktorá sa pri cvičnej misii zrútila do Tichého oceána. Čo sa stalo s pilotom, to sa doteraz nevie. USA a Japonsko sa však viac obávajú toho, že vrak stíhačky vyloví ruská alebo čínska ponorka.

„Našli sme trosky a zistili sme, že sú z F-35,“ oznámil hovorca japonských leteckých obranných síl. Dodal, že záchranári stále pátrajú po štyridsaťročnom pilotovi, ktorý krátko pred nehodou signalizoval mimoriadny stav. Japonskí a americkí vojenskí experti sa však viac obávajú, aby vrak lietadla nenašli Rusi alebo Číňania, ktorí by mohli utajované technologické postupy výroby okopírovať.

Podľa vyjadrenia experta na ruský región Toma Moora majú oba štáty o vrak stíhačky, ktorá dokáže vertikálne štartovať a pristávať a radary ju vďaka stealth technológii takmer nepostrehnú, veľký záujem. „Rusko a Čína by zaplatili akúkoľvek čiastku, aby stratenú F-35 dostali,“ uviedol Moore na Twitteri.

Zdroj: YouTube

Japonskí a americkí experti sa obávajú, že by oba štáty na prečesanie morského dna mohli využiť svoje moderné ponorky, ktoré by im pátranie po vraku uľahčili. Podľa britského denníka The Sun ide o jedinečnú príležitosť pre Rusko a Čínu dostať sa k technológii F-35. Jedna zo stíhačiek tohto typu totiž síce v minulosti havarovala, stroj sa však zrútil na územie Spojených štátov.