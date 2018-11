VIDEO Jordánsko opäť zasiahli bleskové povodne: Evakuovali tisícky turistov

Bleskové záplavy zaznamenali v piatok na viacerých miestach Jordánska. Zranené boli pri nich asi dve desiatky ľudí a ďalšie desiatky ich museli hasiči evakuovať zo zaplavených domov vzhľadom na rýchle stúpanie hladiny náhle rozvodnených tokov. Uzavretá bola aj diaľnica.

More flash flooding hits #Jordan (near Petra) after the tragic loss of life from #floods in late October. Via @tarifi98 and @CLIMATEwBORDERS pic.twitter.com/KFK1LoHW8Y