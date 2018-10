Zverejnili zábery zachytávajúce nezvestného saudskoarabského novinára: Trump vyjadril znepokojenie

Chášukdží (59) zmizol minulý utorok, keď navštívil konzulát Saudskej Arábie v Istanbule, aby si vyzdvihol doklady pred sobášom s tureckou snúbenicou. Americký denník The Washington Post, pre ktorý žurnalista prispieval, následne - s odvolaním sa na nemenovaných tureckých predstaviteľov - uviedol, že podľa predpokladu vyšetrovateľov sa stal obeťou "vopred naplánovanej vraždy", čo však druhá strana odmieta. Konzulát trvá na tom, že Chášukdží z objektu odišiel. Napriek výzvam však Saudská Arábia doteraz neposkytla žiaden dôkaz pre tieto svoje tvrdenia.

Zdroj: SITA/DHA via AP ​

The Washington Post v pondelok zverejnil zábery z bezpečnostnej kamery, ktoré zachytávajú novinára, ako vstupuje do budovy saudskoarabského konzulátu v Istanbule. Na zverejnenej snímke je uvedený dátum. Denník sa k nej dostal vďaka "osobe blízke vyšetrovaniu".

