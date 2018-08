Nový plynovod z Ruska do Nemecka rozdeľuje Európu: Stratí na ňom aj Slovensko

Oceľové rúrky pre plynovod North Stream 2., Zdroj: SITA/Stefan Sauer/dpa via AP, file

BERLÍN - Celé desaťročia prúdila z Ruska do Európy ropa cez ropovod Družba a ďalším potrubím plyn cez východnú a strednú časť kontinentu až do Nemecka. Najskôr len do východného, počas studenej vojny.