Prestížny britský denník píše o Kotlebovi: Ako si Slováci zvolili do parlamentu neofašistu

BRATISLAVA - Britský denní Guardian zverejnil rozsiahlu analýzu kariéry Mariana Kotlebu, šéfa extrémistickej strany Ľudová strana Naše Slovensko. Po tom, ako sa Kotleba stal banskobystrickým županom, sa podľa denníka stalo stredné Slovensko prvým mestom modernej Európe, ktoré si do svojho vedenia zvolilo neofašistu.

Rozsiahly článok o Marianovi Kotlebovi napísal reportér Shaun Walker, ktorý sa na Slovensku stretol aj s členmi Kotlebovej strany, s voličmi, či novinármi a inými politikmi. Samotný vodca kotlebovcov sa s Walkerom stretnúť odmietol, pretože "nedôveruje západným novinárom", píše sa v článku.

Zdroj: SITA/Jano Šperka

Reportér opisuje Kotlebovu kariéru od jeho pôsobenia ako učiteľa informatiky, až po kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky. Walker vo svojej reportáži spomína aj to, ako Kotleba ešte počas učiteľskej kariéry pochodoval s fakľami, aj to, ako si otvoril obchod s názvo KKK, ktorý pripomínal skratku Ku Klux Klanu.

Nečakaný úspech

Reportér sa venuje najmä vzostupu Kotlebovej politickej kariéry a jeho úspechu v župných voľbách. Smer bol vtedy presvedčený, že "Kotlebu by porazilo aj vrece zemiakov". Jeho vtedajší súper Vladimír Maňka zo Smeru však pre Guardian povedal, že podcenil kampaň.

Zdroj: TASR – Tomáš Halász

“Nerobil som kampaň, bol som zaneprázdnený prácou a riešením všetkých problémov. Všetko sme vyriešili, región bol zdravý, bol som šťastný,” hovorí člen Smeru. Kotleba však vtedy chodil po regiónoch a a vyhral druhé kolo volieb.

Stretnutie s Uhríkom

Vodca extrémistickej strany sa síce s reportérom Guardianu odmietol stretnúť, no zastúpil ho Milan Uhrík. Debata sa podľa Walkera točila okolo "cigánov" a zároveň Uhrík vysvetľoval, že nie sú rasistická strana.

Zdroj: Foto: SITA/Diana Černáková, Martin Havran

Britský denník opisuje aj to, ako Kotlebu porazil Ján Luntner, ale upozorňuje aj na to, že aj napriek tomu má stále stabilné čísla a najnovšie kandiduje v prezidentských voľbách. Podľa Walkera by Kotlebových voličov mohol zaujať aj bývalý šéf Najvyššieho súdu Štefan Harabin, ktorý je známy pestrými urážkami, pohŕdaním médiami a nacionalistickou rétorikou.