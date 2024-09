Janka Hospodárová a Robo Schemmer spolu hovorili aj o pavúkoch (Zdroj: Tomáš Hambálek)

Na výber je v dnešnej dobe z obrovského množstva druhov a často človeka uchvátia rozličné farby a veľkosti jednotlivých pavúkov. Aj tu by sme však mali byť rozvážni a o daných druhoch si zistiť ich základné nároky. Podľa spôsobu života by sme pavúky mohli rozdeliť do 3 základných skupín:

zemné, norové a stromové. Pre nováčikov sú zaujímavé najmä zemné druhy – teda najmä aspoň pre ľudí, ktorí chcú pavúka v teráriu čo najčastejšie vidieť. Stromové druhy si obyčajne robia „hniezda“ v ktorých sa skrývajú väčšinu dňa a naopak norové druhy si hĺbia nory, z ktorých často vylezú len vo večerných hodinách.

Nároky na chov pavúka sa líšia druh od druhu, čo však všetky pavúky spája a čo potrebujú, je bezpečný priestor pre život. Ak si zaobstaráme maličkého pavúka, rozmer tela ktorého má 1-2 cm, bezpečným prostredím mu bude dostatočne priestranný fauna box alebo plastová krabička. Pre odrastenejšie kusy je však vhodné už zvoliť dostatočne priestranné terárium, aj keď nás možno prekvapí, že pavúky majú v porovnaní s inými živočíchmi často zanedbateľné nároky na priestor a pre väčšinu druhov postačuje terárium s veľkosťou 30x25x25 cm.

V teráriu by malo byť zabezpečené dostatočné odvetrávanie, aby sme sa vyvarovali vzniku plesní, ktoré môžu byť pre pavúky nebezpečné. Terárium umiestňujeme na pokojné miesto v domácnosti – pavúky sú živočíchy, ktoré vnímajú vibrácie, zabuchujúce sa dvere či dupot je pre nich dosť stresujúci. Pavúky sú zvieratá, ktoré nevyžadujú každodenné kŕmenie, pri mladých jedincoch môžeme kŕmiť 2x týždenne cvrčkami adekvátnej veľkosti. Dospelé kusy stačí kŕmiť 1x za 10 dní.

Janka Hospodárová zisťovala, aký je život s pavúkmi. Robo Schemmer zo Superzoo odpovedal na všetky jej zvedavé otázky, on sám je totiž chovateľom pavúkov.

Všetko, čo musíte vedieť o chove pavúkov! Odborník radí, ktorý druh je vhodný pre začiatočníkov (Zdroj: NL/TH)