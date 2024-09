SuperZverinec s Jankou Hospodárovou: Veľkosť klietky, kamarát aj strava! Zakrslý králik je ideálny miláčik pre deti!

Janka Hospodárová a Mária Ivanová (Zdroj: Tomáš Hambálek)

Králiky už dávno nepatria medzi klietkové zvieratká, preto je výbeh nevyhnutným doplnkom ku klietke, ktorú môžeme považovať za akúsi základňu králika. Tá by mala mať rozmer aspoň 100cm na dĺžku. Zo svojej základne by mal mať králik možnosť sa prebehnúť vo výbehu, ktorý by mal mať cca 2m2. Nie je vhodné umiestňovať ubikáciu v miestnosti kde sa spí, pretože králiky občas vedia robiť hluk aj v noci.

Králiky žijú priemerne 9 rokov, ale niektorí jedinci sa dožijú aj 12 rokov. Králiky sú skupinovo žijúce cicavce. K ich psychickej pohode určite prispeje, pokiaľ budú žiť v spoločnosti iného králika. Pozor, nie je vhodné kombinovať rôzne druhy zvierat – napr. chovať králika s morčiatkom a pod. V prípade, že chcete králikovi zabezpečiť kamaráta, je potrebné, aby ste mali oba jedince kastrované a spájanie prebehlo pomaly s ohľadom na ich bezpečnosť a psychickú pohodu.

Ak chcete vedieť viac predtým, než sa rozhodnete zadovážiť si králika, pozrite si reláciu SuperZverinec, v ktorej Janka Hospodárová vyspovedala Máriu Ivanovú, partnership manažérku Super zoo.

Ak sa chcete čokoľvek poradiť, svoje otázky môžete písať na mail: supezverinec@topky.sk, radi vám na ne zodpovieme.

A sledujte nás aj na Facebooku, kde prebieha súťaž o poukážku v hodnote 50.- eur na nákup čohokoľvek v Super zoo pre vašich domácich miláčikov.

SuperZverinec s Hospodárovou: Veľkosť klietky, kamarát aj strava! Zakrslý králik je ideálny miláčik pre deti! (Zdroj: NL/TH)