Otec zomrel, ale žil s priateľkou: So sestrou máme obavu, či budeme dediť: Advokátka odhaľuje, ako to bude

JUDr. Mgr. Zuzana Pračková, advokátka (Zdroj: archív ZP)

Po desiatich rokoch manželstva sme s manželkou dospeli k záveru, že je lepšie sa rozviesť. Sme však v napätí, pretože si nie sme istí, aké dôvody sú v našom prípade dostatočné na rozvod. Navyše neviem presne, aké dokumenty musím predložiť na súde, aby celý proces rozvodu začal. Môžete mi poradiť, aké prvé kroky spraviť a čo všetko ma čaká?

Dobrý deň. V prípade rozvodu stačí, ak je vzťah medzi manželmi vážne narušený a nemožno očakávať jeho obnovenie. Rozlišuje sa, či je rozvod dohodou oboch strán alebo či jeden z manželov nesúhlasí. Pokiaľ sú obaja manželia dohodnutí, rozvod môže byť rýchlejší. Na začiatok je potrebné podať na súd návrh na rozvod, ktorý by mal obsahovať aj dôvody rozvodu. K návrhu budete potrebovať sobášny list, rodné listy detí (ak máte maloleté deti) a prípadne dôkazy o dôvodoch, akými môžu byť napríklad dôkazy o nezhodách alebo konfliktoch. Poplatok za návrh na rozvod je 100,- EUR. Po podaní návrhu súd vyzve manžela, ktorý návrh nepodal, aby sa k návrhu vyjadril. Následne súd nariadni pojednávanie.

Po rozchode s partnerom máme spoločné dieťa a situácia sa začína komplikovať. Chceme obaja striedavú starostlivosť, ale nevieme sa dohodnúť na konkrétnom rozvrhu, ktorý by vyhovoval obom. Partner ma dokonca obvinil, že chcem dieťa iba pre seba. Aké kroky môžem podniknúť, aby som zabezpečila, že sa starostlivosť bude spravodlivo deliť a dieťaťu sa poskytne to najlepšie?

Po rozvode alebo rozchode sa starostlivosť o deti môže určiť dohodou medzi rodičmi, ale ak sa nedohodnete, rozhodne o nej súd. Rovnako tiež ak by ste sa dohodli, dohodu rodičov odporúčame dať na schválenie súdu, inak by nebola vykonateľná. Súd zohľadňuje predovšetkým záujem dieťaťa, ktorý môže zahŕňať jeho vek, vzťahy s rodičmi a stabilitu prostredia, v ktorom bude vyrastať. Ak sa ako rodičia neviete dohodnúť, navrhnite súdu v rámci konania o UPP akým spôsobom si predstavujete starostlivosť o dieťa a podporte to argumentmi. Ak máte obavy, odporúčam skúsiť mediáciu, ktorá môže pomôcť zmierniť napätie a nájsť riešenie.