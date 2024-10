Deti ako obete konfliktov: Nekončiace hádky a ťahanice bývalých manželov! Ako to riešiť? Advokátka radí

JUDr. Mgr. Zuzana Pračková, advokátka (Zdroj: archív ZP)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, ako zistím, na ktorý súd mám podať návrh na rozvod, keď s manželom bývame oddelene. Ja som ostala v našom byte a on sa presťahoval do Popradu. Tiež sa chcem spýtať, aký je poplatok a ako ho uhradiť. Ďakujem.

Dobrý deň. Podľa § 92 Civilného mimosporového poriadku sa návrh na rozvod podáva na súde ktorý sa nachádza v obvode kde mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak tam aspoň jeden z nich ešte býva. Poplatok za podanie návrhu je 100,- Eur a je možné ho uhradiť v kiosku alebo kúpou na pošte, pričom k návrhu predložíte bloček s QR kódom potvrdzujúcim úhradu v danej výške. Pokiaľ by ste súdny poplatok neuhradili týmto spôsobom, súd by Vás na jeho úhradu vyzval, čo je tiež v poriadku.

Dobrý deň, nevieme sa s bývalou dohodnúť na vhodnej materskej škole pre našu dcéru. Každý bývame v inom meste a dcéra je u mňa dva dni počas pracovného týždňa. Je možné požiadať nejaký úrad o určenie alebo kto rozhodne?

Dobrý deň, o nezhode rodičov rozhoduje na návrh niektorého z rodičov súd. V konaní súd zisťuje dôvody a okolnosti a rozhoduje tak, aby to bolo v prospech maloletého dieťaťa. Pokiaľ sa teda jedná o určenie materskej školy, súd bude prihliadať aj na to, u koho je dieťa v starostlivosti dlhšie počas týždňa, nie je to však jediný bod, ktorý sa posudzuje.