Čas zlepšenia vzťahov? Pellegriniho návšteva Česka by mohla byť symbolom zmierenia

Peter Pellegrini (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

BRATISLAVA - Český prezident Petr Pavel podľa nového slovenského prezidenta Petra Pellegriniho naznačil, že jeho nadchádzajúca prvá návšteva Česka vo funkcii hlavy štátu by mohla byť symbolom zmierenia medzi oboma krajinami po marcovom rozhodnutí českého kabinetu prerušiť medzivládne konzultácie so Slovenskom. Pellegrini, ktorý sa prezidentského úradu ujal v sobotu, to povedal v dnešnej diskusnej relácii verejnoprávnej slovenskej stanice RTVS. Pellegrini zavíta do Česka 26. júna.