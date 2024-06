Šimkovičová prehovorila o dovolenke v Chorvátsku: Tvrdý odkaz opozícii! Obula sa aj do bývalej vlády

Martina Šimkovičová (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

archívne video

Tlačová konferencia ministerky kultúry SR Martiny Šimkovičovej Návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase. (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Novela, ktorú mala Šimkovičová v utorok predstaviť, sa týka Rady pre mediálne služby a vymenovania národného koordinátora digitálnych služieb. Toho musí mať každá krajina EÚ a jeho úlohou je presadzovať nariadenia EÚ o digitálnych službách a dohľad na trhom, s právomocou ukladať sankcie za porušenie povinností. Problém je v tom, že menovať sme ho mali už 17. februára 2024. Máme teda poriadne omeškanie. Európska komisia nám poslala 24. apríla formálnu výzvu, podľa ktorej máme potrebné opatrenia prijať najmenej do dvoch mesiacov. Na určenie koordinátora máme teda už iba zhruba dva týždne.

Parlament zákon prijíma v skrátenom konaní. To, že Šimkovičová v utorok nepríde, aby ho predstavila, prekvapilo dokonca aj podpredsedu parlamentu Ľuboša Blahu, ktorý schôdzu v danej chvíli viedol. Opozícia neprítomnosť ministerky kritizovala. "V pléne parlamentu každý deň človek zažije niečo nové. Že nepríde ministerka Šimkovičová, ktorej skrátené legislatívne konanie bolo v programe ešte aj predradené, a nikto nevie kde je a o návrhu teda nemôžeme rokovať, tak to je nový ‚bizár‘," uviedla Lucia Plaváková z PS.

(Zdroj: Reprofoto - Facebook/R.M.)

O to šokujúcejšie bolo, keď sa ukázalo, že Šimkovičová mala byť podľa fotiek ešte v ten deň ráno v Chorvátskom letovisku Vodice, kde si užívala slnko, more a jachty. Spoločnosť jej robil poslanec za SNS Peter Kotlár. Ten sa v ten deň z rokovania NR SR ospravedlnil. Upozornil na to Denník N.

Šimkovičová po medializovaní jej pobytu pri Jadrane hovorí o šikane. „Svoju dlhodobo plánovanú súkromnú cestu nemienim komunikovať. Ostro sa však ohradzujem voči šikane opozície ako aj niektorých médií. Je skutočne na pováženie, či takýmto spôsobom kontrolujú aj výkon poslaneckých mandátov opozície, alebo opäť raz len uplatňujú dvojaký meter,“ odkázala ostro.

Šimkovičová viní bývalú vládu

Šimkovičová sa vyjadrila aj k prijímaniu samotného zákona. „Faktom je, že Európska komisia začala voči Slovenskej republike konanie z dôvodu neplnenia povinností z 19. októbra 2022. Tie si však nesplnili predchádzajúce vlády Eduarda Hegera a Ľudovíta Ódora, kedy rezort kultúry viedli Natália Milanová a Silvia Hroncová,“ tvrdí.

Upozornila, že novela zákona o mediálnych službách, ktorou sa mal implementovať Akt o digitálnych službách do slovenského právneho poriadku, bola predložená ako poslanecký návrh zákona ešte za minulej vlády. „Avšak plénum predmetný návrh v prvom čítaní neschválilo a parlament v rokovaní o návrhu zákona nepokračoval. V zmysle rokovacieho poriadku bolo možné nový návrh zákona predložiť až o pol roka, čo sme aj urobili v najbližšom možnom termíne. Novela prešla legislatívnou radou vlády, boli zapracované zásadné pripomienky, následne novelu opäť riešila legislatívna rada a vláda. A teraz bude prerokovaná na aktuálnej júnovej schôdzi, kedy aj musí byť schválení,“ vysvetlila.

Z pohľadu účinnosti novely zákona podľa ministerky nie je rozhodujúce, v ktorý konkrétny deň sa ňou bude parlament zaoberať. „Každopádne z uvedeného jasne vyplýva, že za status quo, a teda konanie Európskej komisie nesú plnú zodpovednosť vlády Eduarda Hegera, Ľudovíta Ódora a exministerky Natália Milanová a Silvia Hroncová,“ dodala.