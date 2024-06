Pracovník letiska varuje: Ak si nechcete pokaziť dovolenku, toto si na kufor NIKDY nedávajte!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

DUBLIN - Sezóna dovoleniek je v plnom prúde. Či už odlietate do ďalekých exotických krajín alebo sa chystáte na dovolenku v Európe, máte sa na čo tešiť. Mnohým dovolenkárom však nálada klesne ešte na letisku. Dôvodom je táto chyba pri odbavovaní batožiny.

Jedným z faktorov, ktorý zvyšuje obavy pri cestovaní do dovolenkovej destinácie, je odbavovanie batožiny, ktorému sa mnohí ľudia snažia vyhnúť. Ak však cestujúci nemajú na výber, často si na kufor pridajú osobnú značku, ako je napríklad saténová stuha, aby kufor vedeli rozoznať. Tento dlhodobo používaný cestovateľský trik však v skutočnosti zdržuje príchod batožiny na pohyblivý pás, pre portál RSVP Live prezradil pracovník dublinského letiska známy ako John. „Stuhy, ktoré si ľudia pripevňujú na kufre, aby ich ľahšie identifikovali, môžu spôsobiť problémy pri skenovaní batožiny v batožinovej hale,“ uviedol ďalej.

(Zdroj: Profimedia)

Stuhy vám tak síce uľahčia rozpoznanie vášho kufra, no zároveň priťahujú negatívnu pozornosť letiskových skenerov batožiny. „Ak sa batožina nedá automaticky naskenovať, môže skončiť pri ručnom spracovaní, čo môže znamenať, že sa vaša batožina nedostane na let,“ dodal. Problémy môžu spôsobiť aj staré nálepky z predchádzajúcich ciest. Samozrejme, existuje mnoho ďalších dôvodov, prečo môže váš kufor uviaznúť na letisku.

Aj keď je možno nepravdepodobné, že si do kufra pribalíte marcipán, radšej to nikdy nerobte. Zamestnanec dublinského letiska totiž vysvetlil, že v opačnom prípade môžete na letisku vyvolať neželaný rozruch. „Nikdy si do batožiny nebaľte marcipán. Má rovnakú hustotu ako niektoré výbušniny, takže vaša batožina bude zabavená a budete predvolaní na jej prehliadku," priblížil John. Ďalšou radou, ktorú poskytol odborník na cestovanie, je, aby ste si pred odbavením kufra dali kolieska nahor, aby sa nepoškodili.