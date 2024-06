Garden Twist Párty v Prahe plná celebrít (Zdroj: Ján Zemiar)

Manželia Gáboríkovci, ktorí spoločne vychovávajú svoje dve dcérky Leiu a Bellu, patria bezpochyby k najkrajším a najharmonickejším párom v našom šoubiznise. Rodinka sa teší na leto a už čoskoro zdvihne zo Slovenska kotvy a ujde do ich milovaného Chorvátska. „Ideme si trošku oddýchnuť a načerpať morský vzduch, aj pre deti je to super“, prezrádza bývalý hokejista. Ten si so svojimi troma dievčatami užije pri mori sladkých pár týždňov, no Ivanina predstava dokonalej dovolenky je napriek láske k Chorvátsku trošku iná. „Chorvátsko je naša destinácia, no takú echt dovolenku, kde sa neupratuje a nevarí, máme raz ročne na Maledivoch. Tam sa radi vraciame a naplno si to užijeme“.

Krásna blondínka dokonca už zvolila aj nový letný imidž, z ktorého je unesený nielen jej manžel, ale aj ona sama. „Bola som už dávnejšie ostrihaná, ide leto a ja mám po ňom vždy zničené vlasy. Neznášam, keď ich musím z mora umývať a rozčesávať. Toto je pre mňa strašne pohodlné.“ Na otázku, či sa o zmene účesu radí s manželom, sme dostali odpoveď, ktorá bola viac než nečakaná, korunu tomu celému však nasadil až samotný hokejista.

Ivana Gáborík ohúrila novým sexi účesom, reakcia jej manžela stojí za to: Majo, to naozaj? (Zdroj: NL/TH)