Susedské spory! Načierno si postavili prístavbu, teraz nemáme svetlo: Ako sa môžeme brániť?

JUDr. Mgr. Zuzana Pračková, advokátka (Zdroj: archív ZP)

Pavol: Dobrý deň, staval som rodinný dom, za vykonanú prácu som dal robotníkom do ruky peniaze s tým, že mi dodajú faktúru a nakoniec som zistil, že nemájú živnostenské oprávnenie a aj práca nebola kvalitne vykonaná a keď som reklamoval, nemali záujem opraviť. Ako mám postupovať? Ďakujem

Dobrý deň, pokiaľ Vás robotníci uviedli do omylu, že majú živnosť na výkon podnikateľskej činnosti a následne neplnia záväzky podľa ústne uzatvorenej zmluvy o dielo, dalo by sa uvažovať aj nad trestnoprávnou zodpovednosťou. Čo sa týka občianskeho sporu, ak sa jednalo o zmluvu o dielo v zmysle občianskeho zákonníka, pokiaľ Vám osoba zhotovila dielo a následne na diele vznikli vady, ktoré ste zákonným spôsobom reklamovali, zhotoviteľ je povinný vady odstrániť. Ak zhotoviteľ na Vašu výzvu nereagoval a nedá sa s ním dohodnúť, vec môžete riešiť podaním žaloby na príslušný súd, ktorou sa budete domáhať odstránenia vád diela.