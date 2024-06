Mamička (42) sa topí v dlhoch: Kvôli zriedkavej poruche v spánku nakupuje! Jej stav zneužili aj podvodníci

(Zdroj: YouTube/SWNS)

Angličanke Kelly Knipesovej, ktorá prevádzkuje podnik na organizovanie podujatí, diagnostikovali v roku 2018 parasomniu. Ide o stav abnormálneho a nežiaduceho správania, ktoré sa objavuje počas spánku. Podľa Yale Medicine človek s touto diagnózou pôsobí dojmom, že je bdelý, pretože chodí, rozpráva, konzumuje potravu alebo vykonáva bežné činnosti. Tie však prebiehajú bez jeho vedomia, pretože mozog je bdelý iba čiastočne. V priebehu rokov objednala Kelly práve počas spánku množstvo tovaru, ako napríklad plastové basketbalové ihrisko v plnej veľkosti vrátane siete, tyče a dosky. Objednala si dokonca aj plechovky s farbami, knihy, soľničky a koreničky, detský domček, chladničky, stoly a stovky cukríkov Haribo. „Všade som urobila dlhy,“ priznala, píše denník New York Post.

Suma, o ktorú týmto spôsobom prišla, v prepočte predstavuje zhruba 3 500 eur. „Keď som nakupovala veci online, nikdy som nemusela zadávať údaje o kreditnej karte, pretože som ich mala uložené v telefóne,“ priblížila. Jej spánkové návyky sa vystupňovali, keď podvodníkom prostredníctvom textovej správy prezradila svoje osobné finančné dáta. „Poskytla som im všetky svoje údaje,“ uviedla. Keď sa potom zobudila, tak zistila, že jej z bankového účtu vybrali 317 dolárov (293,11 eur). „Neodpovedala by som im, keby som bola hore,“ dodala. Angličanka tvrdí, že prvý incident otvoril bránu viacerým pokusom o podvod na jej účtoch, ale jej banka našťastie dokázala zablokovať transakcie. „Niekoľkokrát som musela zrušiť karty a veľa ľudí sa pokúšalo vybrať peniaze z mojej banky,“ povzdychla si a priznala, že má podozrenie, že podvodníci predali jej informácie ďalej.

Žiaľ, väčšinu tovaru, ako napríklad cukríky, vrátiť nemohla. „Nechala som si aj plechovky s farbami a domček na hranie, pretože keď prišiel a moje deti ho uvideli, mala som pocit, že ho nemôžem vrátiť,“ uviedla. Nakoniec svoje nákupy splatila, ale stále trpí následkami. „Môže to vyvolávať úzkosť,“ povedala Kelly. „Každý si myslí, že je to smiešne, ale nie je,“ dodala. Diagnózu opisuje ako závažnú poruchu, ktorá sa prejavuje tým, že sa jej počas spánku zastavuje a spúšťa dýchanie. Ide o zriedkavý stav, ktorý sa jej postupne zhoršoval. Ako matka troch detí, ktoré trpia epilepsiou, hluchotou alebo problémami s učením, sa vyhýba prípravkom na spanie, aby mohla zostať v strehu počas celej noci pre prípad, že by ju potrebovali deti.

I shop in my sleep because of a rare disorder — I’ve racked up thousands in debt https://t.co/3x0PbijsTa pic.twitter.com/yNQBwQrjUH — New York Post (@nypost) May 29, 2024

Jej zvláštne spánkové návyky sa začali po narodení prvého dieťaťa. Vtedy začala byť námesačná. Kvôli tomuto stavu sa dostávala do nebezpečných situácií: predávkovala sa liekmi na cukrovku, hľadala otvorené okná a dvere a bola aj hospitalizovaná. Kelly bojuje s poruchou spánku tak, že nosí prístroj, ktorý podporuje pozitívny tlak v dýchacích cestách (CPAP) a ten ich udržiava otvorené. Napriek všetkým komplikáciám sa nevzdáva a je pozitívna. „Je to niečo, čo sa stáva a s čím sa musím vyrovnať,“ povedala. „Ale je to ten najmenší problém. Vo veľkom sa sústreďujem len na svoje deti,“ uzavrela Angličanka.