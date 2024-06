Prvé odhady sú tu: Do europarlamentu sa dostane päť strán, víťazstvo PS! SaS a Demokrati bez mandátu

(Zdroj: TASR/Milan Drozd)

Volebné moratórium v rámci volieb do Európskeho parlamentu sa pre územie Slovenska skončilo o 1. hodine v noci. Všetky volebné miestnosti na Slovensku sa zatvorili. Informovali z Ministerstva vnútra SR. Zverejňované tak už môžu byť prieskumy verejnej mienky, vrátane exit pollov. Definitívne výsledky sa oznámia v nedeľu po 23.00 h, keď sa ukončí hlasovanie vo všetkých krajinách Európskej únie. Štatistický úrad SR do tohto času nebude predbežné výsledky zverejňovať. Moratórium sa do 1.00 h predĺžilo pre incident v Palárikove (okres Nové Zámky). Pre nález bieleho prášku tam na čas uzavreli tri volebné miestnosti, v jednej z nich sa hlasovanie prerušilo na tri hodiny.

VIDEO Prezident Policajného zboru Ľubomír Solák: Voľby až na pár incidentov prebehli pokojne

Prezident Policajného zboru Ľubomír Solák: Voľby až na pár incidentov prebehli pokojne (Zdroj: TASR/Pavol Zachar)

Podľa neoficiálnych výsledkov sa do Európskeho parlamentu prekrúžkovalo celkovo päť strán. 15 mandátov pre Slovensko by si mali rozdeliť nasledovne: Progresívne Slovensko 6 kresiel, Smer 5 kresiel, Republika 2 kreslá, KDH a Hlas po jednom kresle. Do Európskeho parlamentu by sa tak neprekrúžkovali kandidáti strany SaS, Demokrati, SNS, ani Maďarskej aliancie. Informuje o tom Denník N. Výsledky naďalej nie sú potvrdené Štatistickým úradom, definitívne výsledky zverejnia po 23. hodine.

Podľa zatiaľ neoficiálnych výsledkov získalo PS asi27,81 percent hlasov, Smer takmer 24,76, Republika vyše 12,53 percent, Hlas 7,18 a KDH 7,14 percent. SaS chýbali na prekročenie 5-percentnej hranice len stotiny percenta (4,92 percenta), Demokratom desatiny (4,68 percenta). Maďarská aliancia údajne získala necelé 4 percentá, SNS a Slovensko sa majú hýbať okolo 2 percent. Účasť by sa mala hýbať nad 30 percent, čo by bolo najviac od vstupu Slovenska do EÚ.

Reakcie víťazov aj porazených

Na sociálnych sieťach sa už objavujú prvé statusy politikov. Predseda Progresívneho Slovenska sa prv poďakoval všetkým, ktorí prišli voliť. "Prvé neoficiálne správy pôsobia nádejne," napísal na sociálnej sieti. Voličom sa prihovoril aj líder kandidátky Ľudovít Ódor. Aj on poďakoval všetkým voličom. "Špeciálne ďakujem tým, ktorí prišli zvoliť PS. Neoficiálne výsledky hovoria, že sa nám podarilo uspieť. Spoločne sme dokázali získať najsilnejší mandát pre proeurópske Slovensko," dodal na sociálnej sieti.

Neoficiálne odhady výsledkov sobotňajších (8. 6.) volieb do Európskeho parlamentu vnímajú v Smere-SD i v PS pozitívne. V nedeľňajšej diskusnej relácii TA3 V politike to skonštatovali predseda Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť Tibor Gašpar (Smer-SD) i predseda poslaneckého klubu strany PS Martin Dubéci. Ak sa odhady potvrdia, podľa Gašpara na Slovensku v eurovoľbách zvíťazili národné a konzervatívne strany. "Je to aj potvrdením mandátu vlády a jej presadzovania suverénnej slovenskej politiky," upozornil. Mieni, že neoficiálne medializované výsledky prezrádzajú vôľu voličov po zmene v europarlamente i vo vystupovaní slovenských zástupcov v ňom.

Aj Dubéci považuje medializované informácie o výsledku volieb za pozitívne správy, vníma ich ako potvrdenie toho, že slovenskí voliči voľbou PS podporili proeurópske smerovanie Slovenska. "Za PS pôjde do Bruselu päť - šesť veľmi kvalitných ľudí, ktorí budú presadzovať záujmy Slovenska," dodal. Obaja ocenili vyššiu volebnú účasť ako pred piatimi rokmi, ktorú takisto naznačujú neoficiálne odhady výsledkov.

Strana SaS nemala podľa neoficiálnych odhadov výsledkov eurovolieb získať mandát v Európskom parlamente (EP). Deliť ju od toho mala necelá desatina percenta. Vyplýva to z vyjadrenia lídra kandidátky SaS do eurovolieb Richarda Sulíka. "Výsledok beriem ako líder kandidátky na seba, keďže sa nám napriek plnej podpore strany nepodarilo získať mandát. Chcem však v prvom rade poďakovať všetkým našim voličom za hlasy. Taktiež členom SaS a vedeniu strany," poznamenal Sulík s tým, že bude naďalej pôsobiť ako poslanec v Národnej rade SR.

Hnutie Republika by podľa neoficiálnych odhadov výsledkov volieb malo mať v europarlamente svojich zástupcov. Uviedol to predseda hnutia a líder kandidátky Milan Uhrík. "Kým nebudú výsledky oficiálne, tak sa k nim ťažko vyjadrovať. Ale podľa predbežných informácií hnutie Republika bude v europarlamente," poznamenal na sociálnej sieti s tým, že prioritou bude ochrana slovenských záujmov.

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) nebude komentovať neoficiálne výsledky eurovolieb. Volá po upokojení atmosféry. Uviedlo to vo svojom stanovisku. Poďakovalo všetkým voličom aj tým, ktorí mu odovzdali svoj hlas. "Neoficiálne výsledky nebudeme komentovať. Teraz považujeme za dôležité, aby sa atmosféra po viacerých emočne vybičovaných voľbách na Slovensku konečne upokojila," skonštatovali kresťanskí demokrati na sociálnej sieti.