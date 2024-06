Emília Vášáryová podporila Festival zábavy-Piešťanské zábaly (Zdroj: Ján Zemiar)

Legendárna herečka s radosťou prijala správu o vzniku nového divadelného festivalu a svojmu kolegovi veľmi fandí. Dôvod jej radosti a podpory je prostý.netají svoj obdiv herečka.

Na Festival zábavy–Piešťanské zábaly sa nesmierne teší nielen kvôli divadlu. Ku kúpeľnému mestu má vrelý vzťah a jeho vymoženosti pravidelne a s radosťou využíva. “Ja som sa tri alebo štyrikrát dolámala na javisku, čiže rekonvalescenciu a rehabilitácie som si tu užila a mnohokrát mi tu veľmi pomohli.“ Najradšej má vraj Priessnitzove kúpele, ktoré ju dobíjajú energiou. „Z ľadovej vody idem rovno do horúcej, to mi dá toľko energie a privedie ma to k životu“, odkrýva svoj recept na vitalitu známa herečka, ktorá je priam povestná svojou energiou a entuziazmom, za ktoré však nevďačí len kúpelom, ale aj svojmu životnému nastaveniu.

Ak však hovoríme o komédiách, tak trochu prekvapivo vyznela jej odpoveď na otázku, či sú to práve komediálne postavy, ktoré stvárňuje najradšej. „Komédia je najťažší žáner, to sa ide od slovíčka k slovíčku, od pointy k pointe, a to stále nevieme, ako to divák prijme. Humor je veľmi vážna vec, ako hovoril môj spolužiak Milan Lasica. Všetko sa musí stopercentne urobiť, ak to má byť profesionálne a nemá ísť o lacný humor“. Rodinu a najbližších Milky Vášáryovej by ste však v hľadisku na jej predstaveniach hľadali márne a v rozhovore prezradila aj dôvod. Slová hereckej legendy vás určite zaskočia!

Deti Milky Vašáryovej jej v divadle netlieskajú: Je za tým… Šokujúce slová herečky (Zdroj: NL/TH)