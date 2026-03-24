Návrat vo veľkom štýle! Celine Dion po rokoch boja s chorobou chystá sériu koncertov! Zvládne to?

PARÍŽ - Svetová diva Céline Dion píše jeden z najemotívnejších comebackov hudobnej histórie. Po rokoch ticha, bolesti a šokujúcich zdravotných priznaní sa chystá opäť postaviť pred tisíce fanúšikov – a tentoraz to nebude len obyčajný koncert. A rozhodne nebude len jeden!
V roku 2022 Céline Dion priznala, že trpí zriedkavým neurologickým ochorením. Syndróm stuhnutej osoby spôsobuje extrémne svalové kŕče, stuhnutosť a dokonca problémy s chôdzou či spevom. Táto choroba jej doslova zobrala to najcennejšie – hlas aj schopnosť vystupovať. Musela zrušiť celé turné a stiahnuť sa z očí verejnosti. Podľa jej vlastných slov to zašlo tak ďaleko, že bojovala nielen o kariéru, ale aj o život.
Po viac než šiestich rokoch bez plnohodnotného turné Céline plánuje sériu koncertov už túto jeseň. Podľa dostupných informácií by mala vystupovať v obrovskej Paris La Défense Arena a to rovno niekoľkokrát týždenne počas septembra a októbra. Áno, čítate správne. Žiadny malý návrat "na skúšku". Toto má byť veľkolepý comeback vo veľkom štýle.
Nie je len ďalšie turné. Je to návrat ženy, ktorá ešte nedávno nevedela, či vôbec bude schopná stáť na nohách. Jej posledné veľké vystúpenie pred pauzou bolo ešte v roku 2020. V roku 2024 síce prekvapila emotívnym vystúpením na olympiáde v Paríži, no išlo len o jednorazový moment. Teraz sa však vracia naplno a riskuje všetko. Podľa zákulisných informácií tvrdo pracuje na tom, aby znovu ovládla svoj hlas aj telo.