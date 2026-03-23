Princezná Kate ako ste ju nevideli: Veď vyzerá ako Lady Di!

LONDÝN - Princezná Kate tentoraz prekvapila outfitom, ktorý nápadne pripomína ikonický štýl princeznej Diany. A naozaj sa jej hodí!
Princezná z Walesu počas návštevy londýnskej záchrannej stanice na Temži sa predstavila v outfite, ktorý na prvý pohľad pôsobil nenútene, no v skutočnosti v sebe niesol silný odkaz. A pozorným fanúšikom to hneď udrelo do očí. Na rozdiel od svojich typických šatičiek a kostýmov, tentoraz stavila na uvoľnenejší a civilnejší vzhľad.
Kárované sako skombinovala so svetlou košeľou, úzkymi nohavicami v zemitých tónoch a členkovými topánkami zo semišu. Celý outfit pôsobil moderne, prakticky a zároveň elegantne – presne v duchu „smart casual“, ktorý je pre Kate čoraz typickejší. Kľúčovým prvkom však bola tmavá šiltovka s logom záchranárov.
Spojenie formálneho saka so športovým doplnkom totiž nebolo v kráľovských kruhoch vždy samozrejmosťou – no princezná Diana ho už koncom 80. rokov povýšila na svoj osobitý podpis. A práve tu sa začína paralela, ktorú nemožno prehliadnuť. Diana bola známa tým, že dokázala miešať luxus s každodennosťou tak prirodzene, že tým úplne zmenila pohľad na kráľovskú módu.
Nebála sa experimentovať, kombinovať elegantné kúsky so športovými prvkami a vytvárať outfity, ktoré pôsobili štýlovo. Kate sa dnes vydáva podobnou cestou. Zatiaľ čo Diana preferovala voľnejšie, oversized siluety a výraznejšie kombinácie, Kate stavia na vypasovanejšie strihy a tlmenejšiu farebnú paletu.
Jej styling je čistejší, minimalistickejší, no princíp ostáva rovnaký. Nie je to pritom prvýkrát, čo Kate vzdala hold svojej zosnulej svokre prostredníctvom módy. Tentoraz to však bolo obzvlášť citeľné. Jej look vyvolal vo fanúšikoch poriadnu nostalgiu.
