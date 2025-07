Obrovská TRAGÉDIA v šoubiznise: NEHODA na štvorkolke ju (†29) stála život... ZRÚTILA sa do rokliny!

Caitlyn Jenner, Sophia Hutchins (Zdroj: Profimedia)

LOS ANGELES - Rodina slávnych Kardashianiek prežíva obrovský smútok. Pri obrovskej tragédii totiž prišli o dobrú kamarátku. Najmä Caitlyn Jenner (75) mala k Sophii Hutchins (†29) blízko. Tá prišla o život pri desivej nehode... So štvorkolkou sa zrútila do rokliny!

Dlhoročná priateľka a manažérka Caitlyn Jenner, Sophia Hutchins, zomrela v stredu ráno pri obrovskej tragédii. Podľa portálu TMZ, 29-ročná žena šoférovala štvorkolku v blízkosti Caitlyninho apartmánu, keď narazila do nárazníka pohybujúceho auta. Zdanlivo banálna nehoda však skončila fatálne - so štvorkolkou sa totiž zrútila do približne 107 metrovej rokliny. Záchranári ju na mieste vyhlásili za mŕtvu.

Caitlyn a Sophia sa zoznámili v roku 2015 cez svojich kaderníkov. V tom čase olympijská víťazka Jenner verejne priznala, že je tranrodová osoba a začala svoju tranzíciu. Hutchins, ktorá bola tiež transrodovou ženou, sa objavila aj v niekoľkých epizódach Catilyninej reality šou I Am Cait. V roku 2017 sa k Jenner nasťahovala a stala sa jej manažérkou.

Ich blízke priateľstvo vyvolalo množstvo špekulácií o ich vzťahu. Dvojica však romantickú rovinu ich vzťahu poprela. „Nikdy to nebolo romantické. Nikdy sexuálne. Boli sme iba priatelia, ale chápem, prečo to ľudia vnímali inak. Nikd ysme to nevysvetlili, čo bol asi problém,“ vyjadrila sa v minulosti Hutchins. „Je to skôr rodičovské. Ja randím s chlapmi. A Caitlyn musí dať súhlas. Je to veľmi rodičovské, veľmi ochranárske. Sme rodina. Je to zaujímavá rodinná situácia. Moja celá rodina je ona,“ dodala. Okrem Cailtyn mala Sophia blízko k celej rodine Jenner-Kardashian.