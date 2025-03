Obrovský TRIUMF Jiřího Mádla: Vlny získali Českého leva za najlepší film! Hlavná cena nestačila...

Jiří Mádl s partnerkou počas odovzdávanie cien Český lev (Zdroj: ČT/reprofoto)

Favoritom Českého leva bol film Vlny, ktorý zobrazuje príbehy novinárov Československého rozhlasu na konci 60-tych rokov. Autorom a režisérom filmu je Jiří Mádl, ktorý si odniesol dve sošky – v kategórii za Najlepšiu réžiu i za Najlepší scenár. A aby toho nebolo málo, film Vlny získal aj cenu za Najlepší film roku 2024.

Jiří Mádl sa k réžii dostal postupne. Začal ako herec v úspešnom filme Snowborďáci, po ktorom nasledovali nemenej úspešné filmy Rafťáci, Gympl, Probudím se včera, či Colette. Postupne sa vyprofiloval na režiséra a scenáristu, pričom už jeho prvý film Pojedeme k moři získal nominácie na Českého leva. Tie pretavil do sošiek svojím tretím filmom Vlny, ktorý bral ceny plným priehrštím. Okrem spomenutých ocenení získala sošku Českého leva aj Táňa Pauhofová v kategórii Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe. Okrem nej si vo filme zahrali Vojta Kotek, Martin Hofmann, Tomáš Maštalír či Vojtech Vodochodský, pre ktorého to bola prvá veľká filmová rola.

Film Vlny mal svetovú premiéru na festivale v Karlových Varoch, kde zožal veľký úspech. Dosiahol vyše miliónovú divácku návštevnosť a uspel aj v zahraničí. Dostal sa aj do užšieho výberu medzi 15 filmov nominovaných na Oscara za najlepší zahraničný film, do finálovej päťky sa však napokon neprebojoval.

Scenárista a režisér vo svojom doteraz najambicióznejšom filme odkrýva skutočné udalosti doby a zároveň poukazuje na dôležitosť rodiny, boj za slobodu či osobné hrdinstvo. "Asi to muselo dozrieť, ja som musel dozrieť, aby som mal skúsenosti na tento film", zdôvodnil počas slovenskej premiéry Mádl, prečo sa film rodil až 10 rokov. Na margo toho, ktoré situácie z filmu by on sám v živote nechcel zažiť, povedal: "Nechcel by som sa dostať na hranu strachu o svojich blízkych tak, ako to zažíva náš hrdina." Zároveň dodáva, že najviac sa bojí o svoju rodinu a blízkych. "Bojím sa o nich viac, aby boli šťastní, a aby sa duševne neudusili… To sa bojím viac ako fyzicky".

Jiří Mádl chcel byť novinárom alebo diplomatom: Po rokoch sa mu želanie spojilo v jedno! (Zdroj: Bonton Film)