Princ William prehovoril o náročnom období kráľovskej rodiny: Bol to najťažší rok môjho života!

Princ William (Zdroj: SITA)

Kráľovská rodina sa počas tohto roka musela vysporiadať s viacerými vážnymi situáciami, kvôli ktorým sa ocitla vo veľkej kríze. Okrem pokračujúcich konfliktov s princom Harrym a princom Andrewom sa museli princezná Kate a Karol III. pasovať s rakovinou.

V týchto neľahkých časoch tak stála pred princom Williamom mimoriadne náročná úloha, s ktorou sa popasoval výborne. Posledné dni trávil následník trónu v Južnej Afrike, kam pricestoval kvôli odovzdávaniu cien Earthshot Prize. Okrem toho však počas niekoľkých dní zažil viacero dobrodružstiev a svoj čas využil aj na trocha zábavy.

Princ William (Zdroj: SITA)

Počas posledného dňa v Kapsom Meste sa opäť postavil pred novinárov, ktorým už pred pád dňami odpovedal na otázky o svojej manželke a o jej aktuálnom zdravotnom stave. Tentokrát však opísal to, aký bol tento rok pre neho samotného a pred kamerami priznal, že to bol najťažší rok jeho života.

„Bolo to hrozné. Je to pravdepodobne najťažší rok môjho života. Snažiť sa prekonať všetky veci a udržať všetko tak, aby to fungovalo, bolo naozaj náročné. Som však veľmi pyšný na moju manželku a na môjho otca za to, ako túto situáciu zvládli. Keď sa na to pozerám z čisto rodinného pohľadu, tak to bolo brutálne," uviedol William, ktorého citoval magazín People.