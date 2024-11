Prekvapivé slová mladého Beckhama: Vyjadril sa k princovi Williamovi… Povedal, aký je v skutočnosti!

Brooklyn Beckham (Zdroj: SITA)

Rodičia spomínaného Brooklyna boli dlhé obdobie dobrými priateľmi princa Harryho a jeho manželky Meghan Markle. Ich vzťahy sa však pred niekoľkými rokmi úplne rozpadli kvôli viacerým dôvodom.

Samotný Brooklyn sa v debatách o ich vzájomných problémoch vôbec neobjavoval, avšak podľa jeho najnovších slov je jasné, že si Harryho a Meghan príliš neobľúbil. V šou Watch What Happens Live totiž od moderátora Andyho Cohena dostal otázku, s ktorým z členov kráľovskej rodiny sa počas dospievania stretával najviac.

Na prekvapenie mnohých však nepovedal Harryho meno. „Pravdepodobne s Williamom," odpovedal Brooklyn, ktorý následne opísal aj to, aký je princ v skutočnosti. „Je to ten najmilší chlap, akého poznám. Na nič sa nehrá a je to veľmi dobrý človek," doplnil Beckham, ktorý tak naznačil, že vzťahy jeho rodiny sú zrejme nenávratne zničené.