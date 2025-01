Známa návrhárka prežila Vianoce ako z hororu: Po vážnej nehode musela podstúpiť operáciu mozgu!

(Zdroj: pixabay.com)

Rodáčka zo Singapuru si 24. decembra užívala lyžovačku spoločne so svojou rodinou a partnerom Jettom. Počas nej však mala vážnu nehodu, po ktorej ju s krvácaním mozgu previezli do nemocnice, kde musela podstúpiť okamžitú operáciu.

„Mihnutím oka sa môže zmeniť celý váš život. Počas Štedrého dňa v Aspene, na dovolenke s mojou rodinou, som mala nehodu na lyžiach, ktorá zmenila môj život. Počas nej som spadla rovno na tvár. Našťastie nosím prilbu. Zo začiatku to nevyzeralo tak zle a ešte som zlyžovala dole. Pre istotu som sa nechala skontrolovať horskou službou," uviedla Ban na sociálnej sieti Instagram.

„Jeden z doktorov mi odporučil, aby som šla pre istotu do nemocnice. To mi zachránilo život. Nastúpila som s Jettom do taxíka a behom 30-tich minút mi povedali, že mám krvácanie do mozgu a musím byť prevezená vrtuľníkom do špecializovanej nemocnice. Posledné, čo si pamätám je, ako ma intubovali a následne som sa zobudila po operácii s Jettom po mojom boku. Čaká ma dlhé zotavovanie, ale prežila som a som vďačná horskej službe, úžasným doktorom, sestrám, rodine a priateľom," doplnila návrhárka.