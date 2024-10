Uff, TOTO Poliakom nevyšlo: Desivé figuríny Kate a Williama z vosku... Vyzerajú ako z HORORU!

William a Kate (Zdroj: SITA)

Poľské múzeum voskových figurín vraj rozhodne stojí za návštevu - turisti však tvrdia, že najmä vtedy, ak máte chuť sa poriadne zasmiať. Jeho výtvory sa totiž často na svoje predlohy vôbec nepodobajú, niekedy dokonca naháňajú hrôzu. Napriek tomu v Poľsku prevádzkujú rovno dve múzea - okrem Krakova, aj v Zakopanom. Zdá sa teda, že bizarné figuríny návštevníkov priťahujú.

„Úžasné. Trochu drahé na to, čo to je, ale stojí to za ten smiech. Množstvu figurín chýbajú prsty, nechty, ale aby som bol úprimný, vďaka tomu je to ešte vtipnejšie. Boli sme tam asi 30 až 40 minút a smiali sme sa celý čas. Pokiaľ nemáte zmysel pre humor, neobťažujte sa sem chodiť, nie je to miesto, ktoré by sa malo brať vážne,“ napísal recenziu jeden z návštevníkov.

A aktuálne svet obleteli zábery figurín z tohto múzea. Tom Cruise, Lionel Messi, či Mick Jagger... Za zmienku však jednoznačne stoja členovia britskej kráľovskej rodiny - princ William a princezná Catherine. Oni dvaja totiž vyzerajú doslova ako karikatúra. Výrazné zuby, ryšavé vlasy, desivý výraz tváre. Uff, toto Poliakom vážne nevyšlo!

Múzeum voskových figurín v Krakove (Zdroj: Profimedia)